雲林登革熱疫情降不了溫 可能與這2件事最有關

雲林縣本土登革熱疫情延燒，今天新增2例確定病例，確診者居住地都在古坑鄉，目前全縣確診個案已達25例，縣府衛生局已派員清潔消毒確診者活動足跡及住家周邊環境，持續呼籲居民務必將室內、戶外的積水處和瓶罐洗淨晾乾，消除病媒蚊孳生源。

衛生局指出，今天新增2例分別是本月9、10日由醫院及快篩站通報的疑似個案；全縣確診案例累計25例，分布在古坑鄉東和村（5例）、高林村（1例）、荷苞村（12例）、古坑村（1例）、水碓村（2例），斗六市鎮南里（1例）、仁愛里（1例）、公正里（1例），台西鄉海口村（1例）。

近日午後雷陣雨旺盛，熱區古坑鄉的竹林又多，積水處難以徹底清除，要消弭病媒蚊孳生源，防不勝防；衛生局籲請民眾穿著淺色長袖服裝，噴灑防蚊液，並注意病媒蚊孳生源，落實巡、倒、清、刷，洗淨積水處及瓶罐、保持乾燥。

衛生局明天上午9至11點在古坑鄉衛生所設置登革熱快篩站，有疑似登革熱症狀且有流行區域活動史的民眾，應盡速前往篩檢；人體感染第一型登革病毒，症狀並不明顯，與感冒、新冠肺炎的感染症狀相似，包括可能出現發燒、肌肉酸痛、腹瀉、嘔吐等症狀，有相關疑似足跡和症狀者，務必立即就醫、告知活動史，以利醫療院所使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、協助通報。