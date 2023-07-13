民間設置綠能 蔡易餘建議土壤檢測通過再核予執照

政府積極推動綠能設置多次查獲不肖業者欺瞞地主，以事業廢棄物回填魚塭，民進黨立委蔡易餘今天建議漁電共生等案場在發電執照取得前要進行土壤檢測，通過檢測後再核予發電執照。

蔡易餘今天發布新聞稿表示，日前嘉義縣再度發生魚塭回填營建廢棄物案件，過去他也召開過記者會指出不肖綠能業者以事業廢棄物回填魚塭事件，要求有關單位應予以嚴處。

蔡易餘指出，目前僅透過環保單位稽查力道完全不足，惡意非法回填的狀況依然層出不窮。呼籲經濟部能源局應正視非法回填的狀況，不能讓發展綠能、漁電共生政策，成為不肖公司惡意傾倒廢棄物的管道。

蔡易餘建議，能源局應規範，漁電共生等案場在發電執照取得之前，要進行「土壤檢測」，並研擬相關法令，讓「未通過土壤檢測」案場所產生的電能，由台電公司予以沒收，待通過「土壤檢測」後再予以核發發電執照。

蔡易餘指出，嘉義縣環保局近日就查獲朴子市某一處魚塭回填營建廢棄物案件，地主所出示來源證明為不合法文件，因一時貪念回填非法廢棄物，恐面臨後續司法偵辦及承擔廢棄物清理責任。