快訊

「全球沒人像民進黨糟蹋軍公教」 林水吉：挺侯友宜合理年改

藍營苦勸韓冰選中正萬華立委 北市黨部主委曝LINE聯繫結果

112分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填

民間設置綠能 蔡易餘建議土壤檢測通過再核予執照

中央社／ 嘉義縣13日電

政府積極推動綠能設置多次查獲不肖業者欺瞞地主，以事業廢棄物回填魚塭，民進黨立委蔡易餘今天建議漁電共生等案場在發電執照取得前要進行土壤檢測，通過檢測後再核予發電執照。

蔡易餘今天發布新聞稿表示，日前嘉義縣再度發生魚塭回填營建廢棄物案件，過去他也召開過記者會指出不肖綠能業者以事業廢棄物回填魚塭事件，要求有關單位應予以嚴處。

蔡易餘指出，目前僅透過環保單位稽查力道完全不足，惡意非法回填的狀況依然層出不窮。呼籲經濟部能源局應正視非法回填的狀況，不能讓發展綠能、漁電共生政策，成為不肖公司惡意傾倒廢棄物的管道。

蔡易餘建議，能源局應規範，漁電共生等案場在發電執照取得之前，要進行「土壤檢測」，並研擬相關法令，讓「未通過土壤檢測」案場所產生的電能，由台電公司予以沒收，待通過「土壤檢測」後再予以核發發電執照。

蔡易餘指出，嘉義縣環保局近日就查獲朴子市某一處魚塭回填營建廢棄物案件，地主所出示來源證明為不合法文件，因一時貪念回填非法廢棄物，恐面臨後續司法偵辦及承擔廢棄物清理責任。

廢棄物 蔡易餘 嘉義

延伸閱讀

陳明文父子遭指違反利益衝突 綠委：合法申請補助

嘉義二期稻作是否供灌？ 7月7日行政院跨部會議決定

端午節紙風車劇團嘉義南新國小演出 湧2000名親子到場

布袋好美里沙灘秘境沒廁所釀不便 風管處擬改善

相關新聞

雲林登革熱疫情降不了溫 可能與這2件事最有關

雲林縣本土登革熱疫情延燒，今天新增2例確定病例，確診者居住地都在古坑鄉，目前全縣確診個案已達25例，縣府衛生局已派員清潔...

接到細胞簡訊別誤會是新冠肺炎 台南今再增12例登革熱

台南市不少民眾下午都接到細胞簡訊通知，提醒身處登革熱疫情熱區，應做好防蚊措施，台南市今天累計病例飆破300、達到308例...

新青安成家房貸8月上路 南市加碼補貼6萬挺青年購屋族

行政院會今天通過由財政部與內政部共同推動「青年安心成家房貸」精進方案，今年8月1日起，提供為期3年的青安貸款精進方案，該...

宜蘭火車站前二手書店「舊書櫃」未續約明熄燈 縣府被罵爆

宜蘭火車站前「舊書櫃」二手書店未依規定提出續約申請，營業到明天。時代力量縣黨部今天批評縣府用粗暴程序趕走重要文化地標，接...

台南馬雅各公園樹木接連枯死 當地居民憂無綠蔭乘涼

台南東區馬雅各青年公園占地1.3公頃，因公園內綠蔭多，是當地圍下里民前往休憩的場所，不過近四個月，民眾向里長石桂霖反映，...

登革熱疫情延燒 議員提醒「灌溉溝」勿淪公衛三不管

台南登革熱疫情延燒，有議員指出灌溉水利溝遍佈住宅區，多數已無灌溉功能，普遍遭民眾占用，藏汙納垢，淪為公共衛生三不管地帶，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦