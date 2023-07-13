呷人1斤還人1斗！北港溝皂里受人相助 捐米千包回報

雲林縣北港鎮溝皂里80歲蔡姓老翁住在破舊老屋，還照顧兩名身心障礙，里長蔡榮修幫老人拍了一部「說不出的痛」微電影，獲各界回響，發動幫老人家蓋新屋；另外里內一名讀小學的蘇小妹與爺爺住在豬圈改的竹筒厝，也同樣在各界愛心下擁有新家，蔡里長感念社會的關愛，今天發起捐贈1500包白米給公所轉贈給貧困戶，表達回報感恩之心，愛心回流，令人感動。

北港鎮溝皂里長蔡榮修，不捨里內80歲蔡姓老先生，居住破損不堪的老屋，獨自照顧兩位身障兒子，境遇堪憐。此外一位國小的「蘇小妹」從出生無法感受漂亮的家是長什麼樣，里長特拍攝影片透過社群媒體向各界求援，北港鎮公所也協助通報縣府啟動「雙B計畫」。

雲林縣府並媒合台灣心義工團及台灣寶島行善義工團，為這兩家可憐之家，重建新屋，相繼完成入住新家的心願。此外，幾個月來溝皂里也陸續受到來自國內各界慈善團體捐贈物資，濟助里內的獨老及邊緣戶。

里長和里民為感謝社會各界關懷及協助，今天特捐贈白米1500包給北港鎮公所，由鎮長蕭美文代表接受，再轉送給鎮內獨居老人及弱勢邊緣戶，表達各界的感恩之意，希望愛心延續，遍地開花。

里長蔡榮修也說，這次溝皂因蔡阿伯及蘇小妹案件受到各界關注及協助，愛心如潮，里民深深感受社會的溫情，主動發起捐贈1500包白米給北港鎮內獨居老人及邊緣戶，只想表達回報感恩之心。