台南平地芒果這裡產量第一 芒果季活動15日登場
台南芒果產季到，農民們忙採收，南市各主要產地也辦理產業活動行銷，由官田區公所舉辦的「芒著饗念、相約官田」芒果節活動，15日將在當地的渡拔青果市場舉行，除了鮮果市集、芒果甜點DIY體驗外，還有產區輕旅行、芒果趣味競賽等，相當有趣。
官田芒果種植面積排名僅次於山區的南化、楠西、玉井等地，由於地勢較緩，可說是平地芒果最大產區，主要集中在渡仔頭、社子、六雙、大崎等聚落，種植面積約328公頃，年產量超過4000公噸，品種以愛文、黑香為主，其中大崎地區種植不少黑香品種，有「黑香故鄉」稱號，除了供應鮮果，也製作加工產品。
官田區栽種芒果已經有數十年歷史，與稻米、菱角等農產都是當地特色農作物，主要以內銷市場為主，官田區農會也會收購芒果烘焙果乾，產季時每個月銷量驚人，今年因缺水，小果比率稍高，但甜度高，相當適合加工。
官田區區長黃炳元說，15日將在渡拔青果市場舉辦活動行銷，現場有芒果蛋塔、芒果氣泡水DIY體驗，並舉辦趣味競賽，讓民眾吃芒果猜品種、芒果套圈圈、挑斤兩看看誰最準等遊戲，隆田酒廠也贊助台酒泡麵讓民眾嘗鮮，上官田區公所臉書專頁按讚就能拿到消暑的芒果冰棒，各限量200份，歡迎民眾當天到場同樂。
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