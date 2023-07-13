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新青安成家房貸8月上路 南市加碼補貼6萬挺青年購屋族

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
行政院會今天通過由財政部與內政部共同推動「青年安心成家房貸」精進方案，台南市長黃偉哲宣布加碼，針對向內政部申請「整合住宅補貼實施方案」自購住宅貸款利息補貼合格戶，提供一次性補貼6萬元，減輕南市青年族群購屋負擔壓力。本報系資料照／記者吳淑玲攝影
行政院會今天通過由財政部與內政部共同推動「青年安心成家房貸」精進方案，台南市長黃偉哲宣布加碼，針對向內政部申請「整合住宅補貼實施方案」自購住宅貸款利息補貼合格戶，提供一次性補貼6萬元，減輕南市青年族群購屋負擔壓力。本報系資料照／記者吳淑玲攝影

行政院會今天通過由財政部與內政部共同推動「青年安心成家房貸」精進方案，今年8月1日起，提供為期3年的青安貸款精進方案，該方案貸款民眾可享有4大支持，包含貸款金額最高上限由8百萬元提高至1千萬元、最長借款年限從30年調整為40年、寬限期從既有的3年延長至5年、貸款利息補貼一碼。

台南市長黃偉哲表示，為減輕本市青年族群購屋負擔壓力，市府今年宣布加碼措施，針對向內政部申請「整合住宅補貼實施方案」自購住宅貸款利息補貼合格戶，提供一次性補貼6萬元，40歲以下青年可優先通過。該措施併同內政部營建署今年度「整合住宅補貼資源實施方案」時程於8月1日起開辦受理。

台南市府加碼措施採取線上、臨櫃及郵寄申請同步作業，民眾可於「台南市政府一站式整合服務平台」直接線上申請；此外，為提升便民措施效能，考慮民眾洽公交通可及性，除市府都市發展局外，東區、南區、安南區、永康區、仁德區、麻豆區、六甲區及柳營區皆設有櫃台受理申辦，民眾可就近辦理。

都發局說明，此次首次自購住宅貸款利息補貼方案，申請資格為家庭成員（申請人及其配偶與戶籍內直系親屬）名下僅持有申請日前2年內購買並辦理貸款之一戶房屋，或尚未購屋預計於112年12月31日前購屋貸款者。家庭成員家庭年所得需低於101萬、每人每月平均所得低於4萬9805元、家庭動產限額302萬、不動產限額537萬。

都市發展局長徐中強表示，基於便民及考量民眾實際需要，「青年安心成家購屋優惠貸款」可與內政部「自購住宅貸款利息補貼」、南市府加碼6萬措施搭配申請，民眾可享有最大補貼資源。

都發局都市住宅科表示，為健全本市整體住宅政策，市府持續加速各項住宅業務推動，如台南市社會住宅包租代管計畫，截至今年7月10日止總計媒合5340戶(市府版2899戶，公會版2441戶)、社會住宅目前興建中及規畫中戶數達8138戶(中央6050戶、本市2088戶)。

此外，行政院去年首推「300億元中央擴大租金補貼專案」台南市申請合格戶達2萬1328戶，因應今年7月3日開辦，申請資格大幅放寬，強化便民措施，將實質擴大照顧範圍。

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