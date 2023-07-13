宜蘭火車站前二手書店「舊書櫃」未續約明熄燈 縣府被罵爆

宜蘭火車站前「舊書櫃」二手書店未依規定提出續約申請，營業到明天。時代力量縣黨部今天批評縣府用粗暴程序趕走重要文化地標，接著民進黨立委參選人陳俊宇與台灣基進立委參選人林意評也加入開罵；縣政府表示，依法行政，業者未在契約期限屆滿前3個月提出續約申請。

至於業者向媒體表示，今年1月到5月期間，已經2次表達有意願承租續約。縣政府表示，未接獲任何書面申請或口頭告知申請續約，縣府最近正研議連同書店周邊空間，辦理公開招標，歡迎包括舊書櫃在內的有意願參與投標的業者都可以來投標。

時代力量縣黨部執行長郭稟翰表示，「舊書櫃」在宜蘭火車站前經營11年，已成為文化地景，必遊行程，如今卻被縣府粗暴趕走，連任何續約機會都沒有，為什麼要這麼急著把舊書櫃趕走？呼籲縣府勿打壓獨立書店，成為消滅宜蘭文化的罪人。

接著，民進黨立委參選人陳俊宇也開砲，「舊書櫃」是百年歷史的台鐵舊倉庫改建而成，縣府以惡劣手法強行終斷合約，並要他們兩天內撤出；先前，縣府就已不顧民眾反對，用粗糙手法趕走黃春明老師的百果樹紅磚屋，現在又要用這種卑劣手法，扼殺舊書櫃打造的優質文化空間。

縣政府表示，幾年前黃春明老師的家人希望他專心從事寫作，莫再勞心勞力於百果樹紅磚屋，縣長林姿妙還曾經為此親訪黃老師，希望他留下來，根本沒有趕走黃老師。

下午台灣基進立委參選人林意評也發文，他說，書店或許確有疏忽之處，但書店陸續有與縣府承辦員討論續約等內容，縣府站在協助青年創業、扶持文化產業，應各退一步相互體恤，也希望陳俊宇身為議員可居中協調，留住這麼有味道的舊書櫃。