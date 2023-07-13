嘉義竹崎觀音瀑布7月16日將開幕 民眾憂停車位恐不足

睽違22年的嘉義縣知名景點竹崎鄉觀音瀑布風景區，7月16日上午9點半開幕式後全面開放，當日中午12點至下午4點免費入園；民眾憂心停車場腹地不足，遊客湧入恐不夠停放；合作社經理劉建興表示，目前第一、二停車場共可停放近100輛轎車，停車問題會再討論。

嘉義竹崎觀音瀑布是許多人的回憶，自921地震崩塌封閉22年，在地方民代及居民積極爭取下，嘉縣府、嘉邑行善團、阿里山風景區管理處及嘉義林管理處等單位共同協力重建，今年7月16日終於實現開幕園區目標。

地方民眾有感逢暑假，又是大家期待已久的園區，憂心目前停車場的空間量能不足，恐難負擔超額湧入的大量車潮，沿線道路可能會塞爆，盼相關單位能注意此現象，提早備案。

觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興表示，目前停車場有2處，分別在溪心寮廟旁約可停30輛，及溪心寮老街內的第二停車場可停近70輛，停一次80元，合計有近100個車位，相關停車問題會再討論。

劉建興指出，目前166縣道55.1公里金獅村，到觀音瀑布仁觀一號橋的村里道路及工程便道，長約1.6公里，預計12月底前完工，上方廟旁停車場以停遊覽車為主，將安排9人座廂型車接送服務團客。

劉建興說，停完車走一段老街，可選擇繼續徒步走1.5公里約40分鐘，到仁觀二號橋售票亭購票；或搭5人、8人座高爾夫球車，單趟100元或來回180元，10分鐘抵售票亭。

竹崎觀音瀑布採現場售票含清潔及保險費：一般民眾70元；學生、團體優待票50元；65歲以上及12歲以下30元；竹崎鄉親免門票。每周四休園整理環境。