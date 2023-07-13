登革熱疫情延燒 議員提醒「灌溉溝」勿淪公衛三不管
台南登革熱疫情延燒，有議員指出灌溉水利溝遍佈住宅區，多數已無灌溉功能，普遍遭民眾占用，藏汙納垢，淪為公共衛生三不管地帶，尤其是疫情熱區的永康區是全南市人口第一大行政區，快速發展下，若無妥善管理，恐成病媒蚊孳生溫床。
水利局表示，已經在著手與農田水利署的溝通與整合，針對較具爭議的灌溉溝段來協商增加安全防護措施以及水道清淤，另部分灌溉水利溝水流平緩易孳生蚊蟲，若發現陽性就會預防性投藥，防治登革熱發生。
市議員黄肇輝說，永康區都市發展快速，戶數近9萬戶區內人口約有23.5萬人，過去的灌溉水道很多都成為住宅旁的水路，以往原則不加蓋的水利溝很容易成為行路上的陷阱，視線不良的情況下容易發生危險，而且有些權責不清的管理下，雜草叢生、甚至淤積，成為登革熱病媒蚊溫床，強降雨下甚至造成淹水。
黄肇輝說，有的水利溝要避開水利局的箱涵，變成需下挖到箱涵下再排出，容易因泥沙淤積而造成水滿溢出來，更嚴重就造成社區淹水，市府水利局應該要主動和農田水利署整合，尤其是緊鄰大馬路邊的灌溉溝段，應該加速增加安全防護，溝渠也要定期清淤。
水利局長韓榮華表示，已經在著手與農田水利署的溝通與整合，針對較具爭議的灌溉溝段來協商增加安全防護措施，以及水道清淤，目標朝向住宅區內的水利溝渠不會帶來危險以及造成淹水情況，先前在永康區永大路也增設防撞及防跌落護欄，有緊急安全疑慮的路段，可先向當地公所反映再匯整到水利局。
韓榮華說，如果要由市府接手管理灌溉溝渠，需要有對等的經費，像六河局希望三爺溪整治完成後移交給台南市管理，也面臨人力和經費問題，不過從水利局前局長李孟諺任內啟動整合平台，轄區有多條已無灌溉功能，單純排水的水利溝，已由市府水利局接手管理，未來視發展情況而定。
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