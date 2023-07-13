朴子水道頭文創園區 金工體驗3店貓浪漫夏日遊

嘉義朴子市嘉藝點水道頭文創園區提供特色商家進駐，其中1間店是嘉義縣第1家金工體驗店，還有3隻可愛店貓，吸引許多情侶來此親手打造婚戒或飾品，園區適合全家浪漫夏日遊。

嘉義縣政府文化觀光局藝文推廣科今天發布新聞稿，推薦嘉義浪漫景點朴子市嘉藝點水道頭文創園區，內有10棟日式建築各具特色，充滿浪漫氣息。

文觀局表示，水道頭文創園區日式建築提供特色商家進駐，包括手作藝品、精品咖啡、賣台灣在地自然農法或友善農耕為原料的手工麵包，其中以Tinco庭口金工最吸睛。

文觀局指出，Tinco庭口金工是嘉義縣第1家金工體驗店，吸引許多情侶、閨密來這裡，親手打造獨一無二的婚戒或純銀飾品。

另外，店裡除了銀飾、日式喫茶、甜點、咖啡，還有3隻喜歡和客人玩耍的店貓，讓來這裡的旅客，悠哉度過快樂休閒時光。

文觀局表示，為活絡園區，每個月會舉辦為期2天「朴通市集」，上百攤市集，適合全家暑假到此一遊。

位於嘉義縣朴子市水道頭文創聚落，由日治時期東石國中宿舍群所組成，經嘉義縣政府翻修後，現由嘉義縣文化觀光局管理。