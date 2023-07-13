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南市死亡事故較同期減少仍逾百人 路口肇事3大原因曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
交通部公布「各縣市道安改善執行成效」，台南市112年1至4月總體死亡事故103人，較同期減少2人。記者吳淑玲／攝影
交通部公布「各縣市道安改善執行成效」，台南市112年1至4月總體死亡事故103人，較同期減少2人。記者吳淑玲／攝影

南市112年1至4月總體死亡事故103人，較同期減少2人，增減幅6都第4(由多至少)，市府交通局表示，死亡事故因1至2月自撞死亡事故偏高導致，經道安團隊各面向推動各項防制作為，死亡事故數已經大幅下降，受傷事故微幅增加25人，增幅0.1%，目前持續加強力道推動各項防制作為。

交通局長王銘德指出，根據111年度事故分析結果，盤點事故率最高的高齡者群族、16至24歲年輕族群及機車駕駛族群，在路口最常發生的未依規定讓車、超速、違反號誌管制與指揮等肇事主因，因此今年度道安工作重點執行「易肇事路段口改善」、「無號誌化路口改善計畫」、「校園通學環境改善」、「公共運輸推展」等九大道安提升計畫。

王銘德表示，今年市府提出「百大路口安全行動」，工程方面首先將持續盤點全市重要路口行人通行情形，利用行人專用時相或行人綠燈早開提升行人穿越路口保護，並以年底前再完成100處路口為目標。

其次針對重要路口及利用道路新設、擴建、路平工程時，納入行穿線退縮及行人庇護島等人本設計原則，預計年底前可再增設10處行穿線退縮或行人庇護島的改善。

市長黃偉哲表示，行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」各項行動方案，多數工作需由地方政府落實執行，南市道安團隊責無旁貸，台南市優先實施百大路口安全行動，由重點區域優先處理、全域普及逐步推動二階段原則，研擬快速處理號誌改善、積極評估道路工程、校園環境整體改善等三進程，並成立跨局處解決平台、教育宣導與執法並進，爭取中央經費落實工程改善等三大行動。

團隊

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