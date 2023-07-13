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仁德資收戶遭強制清除又囤積 醫：可能囤積症作祟

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
成功里民表示，原本環境已經乾淨的資收戶，家門口前又出現紙箱、水桶、保特瓶等資源回收物。非常擔心這些容器萬一積水孳生病媒蚊，傳染登革熱該怎麼辦。記者李文德／攝影
成功里民表示，原本環境已經乾淨的資收戶，家門口前又出現紙箱、水桶、保特瓶等資源回收物。非常擔心這些容器萬一積水孳生病媒蚊，傳染登革熱該怎麼辦。記者李文德／攝影

台南仁德區公所自出現首例本土確診者後，對區內環境滋清相當要求。不過近來區公所發現，原清除的資收戶又撿拾廢棄物囤積，令他們頭痛，也讓附近鄰居擔心病媒蚊孳生。奇美醫院精神醫學部部長林健禾表示，可能居民是囤積症作祟。如若需要，可藉由專業的諮詢評估、診治，都可獲得改善。

仁德區長黃素美表示，這一個月以來會同志工、環保局對10家資收戶，執行強力清除。不過近來發現有的資收戶已經進行兩次以上的強力清除，顯示他們又開始撿拾廢棄物囤積。

成功里民說，發現附近原本已經乾乾淨淨的資收戶，家門口前又出現紙箱、水桶、寶特瓶等資源回收物。非常擔心這些容器萬一積水孳生病媒蚊，傳染登革熱該怎麼辦。

黃素美說，針對這些環境較為髒亂的資收戶，一般會先以柔性勸導的方式要求他們自行清除。但仁德區又是疫情熱區，所以仍會以傳染病防治法、空地空物管理自治條例，強力執行清除。

針對資收戶數次囤積物品，奇美醫院精神醫學部部長林健禾表示，可能是囤積症作祟。

林健禾指出，根據美國第五版精神科疾病診斷準則手冊，囤積症已被列為強迫症及相關障礙症會出現的症狀，患者會無法拋棄大量不必要或無價值的物品，導致居住或工作空間遭到堆滿物品的困境。

不過囤積症發生的具體原因尚不清楚，可能是基因家族史、環境壓力、心理因素等相關因素，都被認為可能與囤積症發展相關。

林健禾說，囤積症通常會和其他精神疾病共存，如強迫、焦慮、抑鬱症等，這些疾病之間相互關聯，但不是必然相伴。

林健禾表示，囤積症的治療通常是綜合的治療過程，包括認知行為療法、藥物治療及支持性心理治療，若懷疑患有囤積症，建議可以諮詢專業心理、精神科醫生進一步評估和治療建議。

仁德區公所發現，原清除的資收戶又撿拾廢棄物囤積，令他們頭痛。奇美醫院精神醫學部部長林健禾表示，可能居民是囤積症作祟。記者李文德／攝影
仁德區公所發現，原清除的資收戶又撿拾廢棄物囤積，令他們頭痛。奇美醫院精神醫學部部長林健禾表示，可能居民是囤積症作祟。記者李文德／攝影

廢棄物 醫學 病媒蚊

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