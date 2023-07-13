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台南科技執法 7處移動、6處固定測速照相報你知

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警4分局為提醒市民遵守速限，公告安平區內移動式測速照相位置7處、固定式科技執法位置6處。圖／讀者提供
台南市警4分局為提醒市民遵守速限，公告安平區內移動式測速照相位置7處、固定式科技執法位置6處。圖／讀者提供

台南市警4分局統計，1至6月份安平區累計致傷類交通事故共729件，十次車禍九次快，警方為提醒市民遵守速限，公告安平區內移動式測速照相位置7處、固定式科技執法位置6處，且針對易發生超速違規路段時段，加強執法預防事故發生。

市警4分局公告安平區內移動式測速照相位置分別：①健康路三段696號、②健康路三段與國平南路口、③永華路二段300號、④永華路二段930號、⑤安平路452號對面、⑥民權路四段315號、⑦漁濱路段等7處。

固定式科技執法分別：①中華西路二段與民權路口、②中華西路二段與府前路口、③健康路與文平路口（闖紅燈照相）、④安北路與城平路口前、⑤安平路與華平路口（聲音照相）、⑥安北路370巷口（聲音照相）等6處。

警方指出，上半年安平區累計致傷類交通事故共729件，據分析2021年至今年間，易超速肇事路段有健康路三段、永華路二段、民權路四段、安平路、安北路、安億路、漁濱路等7條路段，十次車禍九次快。

警方表示，將運用測速照相及科技執法設備，針對易發生超速違規路段時段，加強執法預防事故發生，提醒民眾行車應遵守安全規則，注意道路速限，控管自身車速，避免自傷或傷人，也不要跟自己的荷包過不去。

警方公布固定測速照相地點，提醒民眾行車應遵守安全規則，控管自身車速，避免自傷或傷人，也不要跟自己的荷包過不去。圖／讀者提供
警方公布固定測速照相地點，提醒民眾行車應遵守安全規則，控管自身車速，避免自傷或傷人，也不要跟自己的荷包過不去。圖／讀者提供
警方表示，將運用測速照相及科技執法設備，針對易發生超速違規路段時段，加強執法預防事故發生，提醒民眾行車應遵守安全規則。圖／讀者提供
警方表示，將運用測速照相及科技執法設備，針對易發生超速違規路段時段，加強執法預防事故發生，提醒民眾行車應遵守安全規則。圖／讀者提供

測速 科技執法

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