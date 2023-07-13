快訊

每月455元可買藍勾勾！Meta今發快訊：開放台灣申請

「你就想成是太監」維安4情婦找保鑣 老闆要求：先閹割再上崗

想換掉侯友宜卻因「反金」、「擁郭」路線差異 恐難成大局

登革熱台南增溫病例破300 永康成功里鄰熱區志工趕清理

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝

南部登革熱疫情升溫，今已突破300例，永康區成功里緊鄰登革熱疫情熱區，周遭地區多淪陷，里辦今發起清理病媒蚊孳生源、投放殺蚊藥，希望「能守住最後淨土」。里長曾文俊說，昨天傍晚一場大雨，發現住戶多處積水，為防止病例，志工今天第二次全面清理、勸導，希望不要「淪陷」。

成功里成立登革熱防疫志工隊，身兼隊長的曾文俊今率領萬玟玲、陳宗新、陳榮華、陳玉霞、王炳榮、吳明志等志工，挨家挨戶發宣導單、清理住戶沒注意的容器積水。

曾文俊表示，防疫志工隊其實6月21日即全里清理病媒蚊孳生源與積水容器，26日又全里消毒、病媒蚊防治噴藥。因登革熱疫情嚴峻、又緊鄰高風險區，呼籲民眾注意防蚊，加強家戶內外環境，徹底清除孳生源，如出現疑似症狀應即時就醫，降低疫情傳播風險。

他說，成功里辦公處配合公所防治，包括家戶發放文宣、里內廣播、巷弄街頭宣導、環境噴藥、孳清任務等，感謝防疫志工隊成員，因為一有需要大夥就放下手邊工作一起並肩投入各項防疫工作，不論是細雨中或烈日下，沒人有怨言、個個無私奉獻，著實讓曾人感動萬分。

登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝
登革熱台南增溫病例破300，永康成功里緊鄰熱區志工趕清理投藥防病媒蚊。記者周宗禎／翻攝

登革熱

延伸閱讀

登革熱流行期來臨 新北清除1萬積水處及廢棄胎

新北累計5例境外登革熱 339場公有停車場今起大掃除

雲林登革熱再增一例 累計古坑19例、斗六3例、台西1例

台南登革熱逼近300例 防治中心憂：多處都查到陽性容器

相關新聞

登革熱台南增溫病例破300 永康成功里鄰熱區志工趕清理

南部登革熱疫情升溫，今已突破300例，永康區成功里緊鄰登革熱疫情熱區，周遭地區多淪陷，里辦今發起清理病媒蚊孳生源、投放殺...

警覺性不足、台南多區將發布細胞簡訊 提醒民眾登革熱疫情嚴重

台南市登革熱疫情進入近年的新高峰，目前累積病例已超過300例，但不少民眾仍對疫情「無感」，防治人員一再查獲陽性容器，因此...

注意改道！南鐵地下化「龍寶路平交道」明起施工封閉

台南市區鐵路地下化工程預定7月14日至7月23日封閉龍寶路平交道進行施工，工期約10個日曆天，台南市交通局表示，為減低封...

全運會倒數100天 台南市斥資1.7億元整建場地全新亮相

兩年一度的112年全國運動會進入100天倒數，台南市長黃偉哲表示，市府團隊蓄勢待發，用心籌備2年的賽事場地，要讓全國運動...

嘉義2新飯店進度曝光 福容大飯店、麗星飯店年底分別營運和招商

去年國境開放旅遊市場逐漸回溫，嘉義市去年旅宿業住宿超過184萬人次，創歷史新高；最新財政部統計，嘉市住宿業營利事業銷售額...

嘉義市鐵路高架西側都更首場說明會 居民希望老屋徵收補償安置

嘉義市鐵路高架化工程預定2025年底通車，全新高架火車站2026年完工，市府進行空間轉型與都市縫合，啟動車站西側小澎湖、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦