登革熱台南增溫病例破300 永康成功里鄰熱區志工趕清理
南部登革熱疫情升溫，今已突破300例，永康區成功里緊鄰登革熱疫情熱區，周遭地區多淪陷，里辦今發起清理病媒蚊孳生源、投放殺蚊藥，希望「能守住最後淨土」。里長曾文俊說，昨天傍晚一場大雨，發現住戶多處積水，為防止病例，志工今天第二次全面清理、勸導，希望不要「淪陷」。
成功里成立登革熱防疫志工隊，身兼隊長的曾文俊今率領萬玟玲、陳宗新、陳榮華、陳玉霞、王炳榮、吳明志等志工，挨家挨戶發宣導單、清理住戶沒注意的容器積水。
曾文俊表示，防疫志工隊其實6月21日即全里清理病媒蚊孳生源與積水容器，26日又全里消毒、病媒蚊防治噴藥。因登革熱疫情嚴峻、又緊鄰高風險區，呼籲民眾注意防蚊，加強家戶內外環境，徹底清除孳生源，如出現疑似症狀應即時就醫，降低疫情傳播風險。
他說，成功里辦公處配合公所防治，包括家戶發放文宣、里內廣播、巷弄街頭宣導、環境噴藥、孳清任務等，感謝防疫志工隊成員，因為一有需要大夥就放下手邊工作一起並肩投入各項防疫工作，不論是細雨中或烈日下，沒人有怨言、個個無私奉獻，著實讓曾人感動萬分。
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