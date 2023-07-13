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台南小日月潭 虎頭埤新增水域遊憩設施 學生享門票半價

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤引進新型水域遊憩設施，包括電動碰碰船、電動咖啡杯船、電動積木船等，暑期優惠學生入園半價。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤引進新型水域遊憩設施，包括電動碰碰船、電動咖啡杯船、電動積木船等，暑期優惠學生入園半價。圖／台南市觀旅局提供

虎頭埤為台灣第一水庫，超過百年歷史，有小日月潭的美稱，台南市觀旅局在虎頭埤碼頭新增各種新式船隻，讓水域遊憩更加活化，暑假期間，為嘉惠學子返鄉，也歡迎全國各地學生到虎頭埤遊憩，即日起自8月31止，憑有效的學生證，平日（周一至周五）享虎頭埤風景區門票半票優惠（團體不適用）。

市長黃偉哲表示，虎頭埤有全台第一艘的電動太陽能船大目降1號，可乘坐50名遊客，近期更引進了新型水域遊憩設施，包括電動碰碰船、電動咖啡杯船、電動積木船等，歡迎來自全國的遊客，安排到虎頭埤風景區來一場低碳親水之旅。

觀光旅遊局代理局長林國華說，虎頭埤水域遊憩設施新增電動碰碰船（每10分鐘200元）、電動咖啡杯船（每半小時600元）、電動積木船（每半小時300元），暑假期間，特別提供學生憑證半價優惠，希望全國各地的學生把握良機。

虎頭埤風景區管理所表示，「台南好康券」自7月1日至10月31日，民眾入住台南旅宿，掃描QRcode後登錄活動官方網站註冊會員，填寫住宿資料，即可領用電子台南好康券，憑台南好康券可享有入園半票40元優惠(每張限2人使用，團體及遊覽車不適用)，電子集章抽獎活動於活動期間民眾只要入住台南，完成註冊會員及登錄住宿資訊，或至本市合作商家掃描指定QRcode，完成線上集章任務即可參加抽獎。

虎頭埤引進新型水域遊憩設施，包括電動碰碰船、電動咖啡杯船、電動積木船等，暑期優惠學生入園半價。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤引進新型水域遊憩設施，包括電動碰碰船、電動咖啡杯船、電動積木船等，暑期優惠學生入園半價。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤引進新型水域遊憩設施，包括電動碰碰船、電動咖啡杯船、電動積木船等，暑期優惠學生入園半價。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤引進新型水域遊憩設施，包括電動碰碰船、電動咖啡杯船、電動積木船等，暑期優惠學生入園半價。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤引進新型水域遊憩設施，包括電動碰碰船、電動咖啡杯船、電動積木船等，暑期優惠學生入園半價。圖／台南市觀旅局提供
虎頭埤引進新型水域遊憩設施，包括電動碰碰船、電動咖啡杯船、電動積木船等，暑期優惠學生入園半價。圖／台南市觀旅局提供

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