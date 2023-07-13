警覺性不足、台南多區將發布細胞簡訊 提醒民眾登革熱疫情嚴重

台南市登革熱疫情進入近年的新高峰，目前累積病例已超過300例，但不少民眾仍對疫情「無感」，防治人員一再查獲陽性容器，因此疾病管制署與台南市政府決定，今天下午將針對熱區民眾，統一發布細胞簡訊，提醒民眾身處疫情熱區，一定要小心防蚊。

台南市因為登革熱疫情發布細胞簡訊，距離上一次發布2015年，已相隔多年，市府表示，因為疫情嚴峻，今天下午3點將針對仁德區、東區、永康區、北區等區域發布細胞廣播一則，內容為「您所在區域有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器，定期巡檢，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受快篩。台南市政府、疾管署關心您。疾管署1922」，希望民眾注意防蚊，加強巡視家戶內外環境，徹底清除孳生源，如果出現疑似症狀應即時就醫，以降低疫情傳播風險。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，因人口移動迅速，各區民眾皆要提高警覺加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫。

防治中心持續設置擴大採檢站，7月13日至7月16日地點位於成功里活動中心（仁德區成功里保華路245號），服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。永康區7月13日擴採站地點位於崑山里活動中心（永康區崑山街222巷11號），服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至晚上8:00，另全市37區衛生所及近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務。