快訊

每月455元可買藍勾勾！Meta今發快訊：開放台灣申請

「你就想成是太監」維安4情婦找保鑣 老闆要求：先閹割再上崗

想換掉侯友宜卻因「反金」、「擁郭」路線差異 恐難成大局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警覺性不足、台南多區將發布細胞簡訊 提醒民眾登革熱疫情嚴重

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市下午將針對登革熱疫情熱區民眾，統一發布細胞簡訊，提醒民眾身處疫情熱區，一定要小心防蚊。圖為收到簡訊示意圖。本報資料照片
台南市下午將針對登革熱疫情熱區民眾，統一發布細胞簡訊，提醒民眾身處疫情熱區，一定要小心防蚊。圖為收到簡訊示意圖。本報資料照片

台南市登革熱疫情進入近年的新高峰，目前累積病例已超過300例，但不少民眾仍對疫情「無感」，防治人員一再查獲陽性容器，因此疾病管制署與台南市政府決定，今天下午將針對熱區民眾，統一發布細胞簡訊，提醒民眾身處疫情熱區，一定要小心防蚊。

台南市因為登革熱疫情發布細胞簡訊，距離上一次發布2015年，已相隔多年，市府表示，因為疫情嚴峻，今天下午3點將針對仁德區、東區、永康區、北區等區域發布細胞廣播一則，內容為「您所在區域有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器，定期巡檢，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受快篩。台南市政府、疾管署關心您。疾管署1922」，希望民眾注意防蚊，加強巡視家戶內外環境，徹底清除孳生源，如果出現疑似症狀應即時就醫，以降低疫情傳播風險。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，因人口移動迅速，各區民眾皆要提高警覺加強自身防蚊措施，盡量穿著淺色長袖長褲，並適時使用經衛生福利部核可之防蚊藥劑，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫。

防治中心持續設置擴大採檢站，7月13日至7月16日地點位於成功里活動中心（仁德區成功里保華路245號），服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。永康區7月13日擴採站地點位於崑山里活動中心（永康區崑山街222巷11號），服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至晚上8:00，另全市37區衛生所及近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務。

登革熱

延伸閱讀

登革熱流行期來臨 新北清除1萬積水處及廢棄胎

新北累計5例境外登革熱 339場公有停車場今起大掃除

雲林登革熱再增一例 累計古坑19例、斗六3例、台西1例

台南登革熱逼近300例 防治中心憂：多處都查到陽性容器

相關新聞

台南科技執法 7處移動、6處固定測速照相報你知

台南市警4分局統計，1至6月份安平區累計致傷類交通事故共729件，十次車禍九次快，警方為提醒市民遵守速限，公告安平區內移...

登革熱台南增溫病例破300 永康成功里鄰熱區志工趕清理

南部登革熱疫情升溫，今已突破300例，永康區成功里緊鄰登革熱疫情熱區，周遭地區多淪陷，里辦今發起清理病媒蚊孳生源、投放殺...

警覺性不足、台南多區將發布細胞簡訊 提醒民眾登革熱疫情嚴重

台南市登革熱疫情進入近年的新高峰，目前累積病例已超過300例，但不少民眾仍對疫情「無感」，防治人員一再查獲陽性容器，因此...

注意改道！南鐵地下化「龍寶路平交道」明起施工封閉

台南市區鐵路地下化工程預定7月14日至7月23日封閉龍寶路平交道進行施工，工期約10個日曆天，台南市交通局表示，為減低封...

全運會倒數100天 台南市斥資1.7億元整建場地全新亮相

兩年一度的112年全國運動會進入100天倒數，台南市長黃偉哲表示，市府團隊蓄勢待發，用心籌備2年的賽事場地，要讓全國運動...

嘉義2新飯店進度曝光 福容大飯店、麗星飯店年底分別營運和招商

去年國境開放旅遊市場逐漸回溫，嘉義市去年旅宿業住宿超過184萬人次，創歷史新高；最新財政部統計，嘉市住宿業營利事業銷售額...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦