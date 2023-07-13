注意改道！南鐵地下化「龍寶路平交道」明起施工封閉

台南市區鐵路地下化工程預定7月14日至7月23日封閉龍寶路平交道進行施工，工期約10個日曆天，台南市交通局表示，為減低封閉期間交通衝擊，已規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人可依改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。

交通局長王銘德表示，龍寶路平交道現況多為二空眷村當地居民進出，因道路路幅有限，必須採全封閉方式進行回填工項，平交道封閉期間車輛將崇聖路一段及生產路平交道為改道路線，沿線將設置導引牌面，也會在平交道兩側封閉結點派出義交人員協助交通疏導。

交通局表示，除現場交管人員及相關改道牌面的引導外，大台南智慧交通中心已將鄰近道路大同地下道、府連地下道及東門陸橋等重要路口納入密切監測，並將配合車流流量及樣態，機動調整路口紅綠燈時制，希望透過配套措施盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。

為了有效因應各工區施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局已建立緊急應變機制，並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理。