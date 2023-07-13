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全運會倒數100天 台南市斥資1.7億元整建場地全新亮相
兩年一度的112年全國運動會進入100天倒數，台南市長黃偉哲表示，市府團隊蓄勢待發，用心籌備2年的賽事場地，要讓全國運動好手在優質的賽事場地，提供選手盡情發揮實力展現運動美學，整建完工的場地也亮相，邀請全國民眾一起來台南為選手們加油。
黃偉哲表示，全國運動會是全國最高等級的運動賽會，為了讓各縣市頂尖選手安心在賽場上同場較勁，市府2021年向體育署爭取1.7億元整建及修建經費，14處競賽場館全面升級。其中亞太國際棒球訓練中心的少棒球場於2019年落成、內野練習場於2021年落成，今年4月成棒副球場及室內投打練習場也順利完工並取得使照。
該中心投打練習場為全國最大室內練習場，無柱空間可讓選手進行完整內野場地練習，市府也以最高標準檢視，在6月陸續辦理3場測試賽後，將作為全國運動會棒球賽事的主場地。
黃指出，滑輪溜冰一直是台南市的優勢運動種類，新建位於永康區的「永大滑輪溜冰場」，是全國首座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場，今年3月竣工後，多次安排選手試滑，接受教練及選手建議持續優化場地，希望給選手優質的比賽及訓練環境，提升如南溜冰運動風氣。
體育局長陳良乾表示，台南身為112年全國運動會的舉辦城市，為提供優質的比賽場地和完善的服務，全力以赴。全運會14處競賽場館的優化整備逐步完成，將在10月份迎接來自各縣市菁英運動員與觀賽民眾，讓全國民眾看見運動古都的活力。
陳說，全運會是培育亞奧運選手的搖籃，「今年台南．明年巴黎」，台南已做好充分的準備。112年全國運動會10月21日(星期六)在台南開幕，邀請全國民眾一起來台南享受美食、遊古蹟，欣賞精彩的賽事。體育局提醒民眾持續關注「112年全國運動會在台南」FB粉絲團舉辦各種豐富的抽獎活動。
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