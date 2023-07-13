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黃偉哲上韓國最大直播平台 3000公斤愛文芒果禮盒秒殺賣出

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲昨晚登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao宣傳，3000公斤愛文芒果禮盒秒殺。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市長黃偉哲昨晚登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao宣傳，3000公斤愛文芒果禮盒秒殺。圖 ／台南市政府農業局提供

台南市長黃偉哲這兩天前往韓國行銷台南愛文芒果，昨晚更登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao宣傳，3000公斤愛文芒果禮盒秒殺，行銷順勢開出紅盤。

台南市政府農業局今上午指出，黃偉哲在韓國當地12日晚間6點與韓國人氣直播主大力共同推介台南愛文芒果，透過傍晚黃金時段直播放送推播，全網瘋狂最高同時觀看人數破10萬人，直播總瀏覽人次高達150萬人次，讓人見識到韓國超強芒果購買力不容小覷。

農業局說，台灣愛文芒果輸韓今年迄今超過500公噸，出口量較去年同期增加216公噸，出口量首度超越日本；台灣愛文芒果因鮮紅欲滴顏色，在韓國被稱為「蘋果芒果」，特別是濃郁香氣跟細緻幾乎沒有纖維口感，被譽為送禮水果的上品，在韓國售價不斐，單顆販售可達台幣近200元。

黃偉哲表示，近年觀察到韓國對於芒果購買力不斷上升，因此，針對韓國進行市場分析，發現在疫情3年時間當中，行動通訊直播購物平台，全面超越原有電視購物頻道，此次旋風式訪韓期間，特別在韓國最大入口網站Naver黃金版位大力推薦台南愛文芒果，接續在人氣直播平台Kakao進行銷售，同時舉辦線上Team Walk健走抽台南愛文芒果等活動，全力拉抬台南愛文芒果買氣。

南市府農業局說，台灣愛文芒果銷韓國迄今逾500公噸，首度超越日本，單顆販售可達台幣近200元。圖 ／台南市政府農業局提供
南市府農業局說，台灣愛文芒果銷韓國迄今逾500公噸，首度超越日本，單顆販售可達台幣近200元。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市長黃偉哲昨晚登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao宣傳，3000公斤愛文芒果禮盒秒殺。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市長黃偉哲昨晚登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao宣傳，3000公斤愛文芒果禮盒秒殺。圖 ／台南市政府農業局提供

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