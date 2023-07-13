黃偉哲上韓國最大直播平台 3000公斤愛文芒果禮盒秒殺賣出

台南市長黃偉哲這兩天前往韓國行銷台南愛文芒果，昨晚更登上韓國最大行動通訊直播購物平台Kakao宣傳，3000公斤愛文芒果禮盒秒殺，行銷順勢開出紅盤。

台南市政府農業局今上午指出，黃偉哲在韓國當地12日晚間6點與韓國人氣直播主大力共同推介台南愛文芒果，透過傍晚黃金時段直播放送推播，全網瘋狂最高同時觀看人數破10萬人，直播總瀏覽人次高達150萬人次，讓人見識到韓國超強芒果購買力不容小覷。

農業局說，台灣愛文芒果輸韓今年迄今超過500公噸，出口量較去年同期增加216公噸，出口量首度超越日本；台灣愛文芒果因鮮紅欲滴顏色，在韓國被稱為「蘋果芒果」，特別是濃郁香氣跟細緻幾乎沒有纖維口感，被譽為送禮水果的上品，在韓國售價不斐，單顆販售可達台幣近200元。