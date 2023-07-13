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嘉市再突檢 查獲1托嬰中心食品逾期

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市政府社會處會同衛生局日前突擊稽查9家公私立托嬰中心、托育家園的食品安全。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府社會處會同衛生局日前突擊稽查9家公私立托嬰中心、托育家園的食品安全。圖／嘉義市政府提供

嘉義市東區社區公共托育家園日前被檢舉提供逾期食品，市府依食安法裁罰9萬6000元，再突擊稽查全市9家公私立托嬰中心、托育家園，又查獲1間私立托嬰中心有3項食品超過效期，且逾期最長9個多月，衛生局將通知負責人陳述意見，依食安法裁罰。

衛生局指出，東區的公共托育家園查到肉鬆去年11月到期，還有調味粉、起土脆粉、白木耳、濃湯、拉麵等到期日都在今年2、3月，總計9個食品、7種品項違規。

市府昨天稽查1家私立托嬰中心發現存放的少量乾料超過保存期限，包括綜合穀粉、堅果飲、調味醋，其中1個去年9月到期、另2個去年11月到期；業者供稱，先前將這些乾料單獨打包預備丟棄，未提供孩童使用。

「保護幼童身心健康！」市府社會處長李思賢說，5日起展開稽查，已查公共托嬰中心2家、社區公共托育家園2家、私立托嬰中心5家；衛生局表示，持續進行無預告衛生及行政稽查，提高稽查頻率至每季1次，並要求托嬰中心食品從業人員，每年須參與團膳衛生講習，衛生局提供業者餐飲衛生自主管理表，指導遵循落實管理項目，未來持續跨局處合作、加強輔導稽查。

衛生局 托嬰 托育

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