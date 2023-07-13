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積水養蚊子 台南歸仁1建案挨罰
台南本土登革熱疫情嚴峻，昨天新增13例，目前累計299例，市長黃偉哲要求嚴查積水，市府昨在歸仁區的建案地下停車位發現積水且有病媒蚊幼蟲，開罰並處以停工7天；雲林昨天也增1例，縣府呼籲近日午後雷陣雨頻繁，戶外容器容易積水，民眾要「清除再清除、檢查再檢查」。
南市府登革熱防治中心表示，截至昨天下午3點新增13例登革熱確診病例，其中仁德區5例、東區4例，中西區、安南區、永康區及歸仁區各新增1例，年齡介於29歲至92歲。
黃偉哲指出，擔心市區裡的空地、空屋可能成為防疫的漏洞，要求區公所等相關單位全面清查，一旦發現有陽性容器，將針對地主、屋主開罰，絕不寬待。
歸仁區建案「國家強棒」之前被發現有病媒蚊幼蟲，南市府副祕書長邱忠川前往複查，在地下2樓機械停車位又發現有20幾個停車位坑間皆有積水，並有幼蟲，當場採樣告發、投藥；防治中心表示，之前已多個工地被開罰單，處分之外都會公布名單。
疫情蔓延永康區，崑山里昨起設立登革熱擴大採檢站，據了解，昨共有60名居民來採檢，快篩皆呈現陰性，直呼提心吊膽。
雲林昨新增1例病例為7月7日通報的疑似個案，居住在古坑鄉東和村，目前全縣累計23例，其中古坑鄉多達19例，斗六市3例、台西鄉1例。
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