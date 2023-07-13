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畜牧沼渣循環經濟 助力友善農業

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市府在柳營區設置畜牧糞尿資源化中心，改善畜牧場糞尿汙染急水溪的問題。圖／台南環保局提供
台南市府在柳營區設置畜牧糞尿資源化中心，改善畜牧場糞尿汙染急水溪的問題。圖／台南環保局提供

畜牧糞尿是河川汙染源之一，台南市環保局與農業局合作，鼓勵農友使用牛糞尿製作的沼渣、沼液施肥，全市已有過半畜牧場配合。麻豆區果農郭建榮說，5年前率先使用沼渣、沼液，效果相當好，柚子收成增加3成，許多農友看到他的成果也跟進，讓垃圾變黃金。

農業局長李建裕說，牛豬糞尿經過發酵、曝氣，製作沼渣、沼液，避免畜牧場糞尿流入河川，也達到循環經濟效用，將持續與環保局合作，鼓勵更多農友善用這些有機肥。

南市環保局2016年起推動沼液、沼渣做農地肥分使用，第1年只有31家畜牧場讓糞尿資源化，到目前已有286家，澆灌面積由154.4公頃增加到351公頃，1年施灌量由21萬3462公噸增加到138萬2850公噸；環保局表示，全市畜牧場542家，要讓更多畜牧場加入行列。

種柚子的郭建榮說，使用沼渣、沼液施肥後，果園不噴有毒害殺草劑，採草生栽培的友善農業方式經營，過去沒注意到土質硬化等問題，改採友善農業方式後，土壤可見蚯蚓痕跡，除了果樹更茁壯、枝葉茂密，病蟲害也減少，文旦、白柚、紅柚等收成量更增加約3成。

郭建榮也說，去年專家考核沼渣、沼液施肥成果，他種的水果拿到特等獎，另全市文旦大賽也獲得頭等獎，「這就是最佳證明」。

牧場 文旦

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