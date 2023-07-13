台南3河段嚴重汙染 拚2030改善

台南鹽水溪、急水溪、二仁溪支流三爺溪仍有嚴重汙染的河段，被形容如臭水溝，市府曾訂下目標去年完成改善，但未完全解決排入的工業和生活廢水，或畜牧糞尿汙染等，目標已延長至2030年。環團、議員質疑汙水量大，想達標不容易；環保局長許仁澤說，一連串措施與作為，應能如期脫離嚴重汙染河川。

市府提出，急水溪附近新設柳營畜牧糞尿資源化中心，鹽水溪新市橋要再設水質淨化處理場，另正爭取整合仁德區3個工業區設置汙水處理場，可有效改善三爺溪水質。

環保局表示，急水溪的嚴重汙染河段約占整條河川13.4%，主要汙染源來自柳營八翁酪農區，畜牧糞尿資源化中心10月完成第1期工程，將可收集21家畜牧場、3563頭牛隻畜牧糞尿集中處理，產出沼氣、沼液、沼渣等有用資源，預期每日減少327.3公噸畜牧廢水排入急水溪，第2期預計年底動工，徹底解決全區畜牧糞尿。

鹽水溪嚴重汙染河段比率約14.4%，汙染源包括民生汙水，還有事業、畜牧廢水，市府計畫在新市橋附近設置水質淨化場，從潭頂溪截取汙水3.5萬噸後放流，希望能在年底前動工。

二仁溪在台南境內的流域水質已脫離嚴重汙染，但上游三爺溪汙染源包含民生汙水與事業廢水，水利局表示，仁德區內多處工業區沒有汙水處理場，中央正協助整合工業區設置汙水處理場，目前仁德區汙水下水道接管率已達31%，持續提高中。

台南社大研究員晁瑞光建議，環保單位連結稅務系統，有效掌控並管理二仁溪上游分散各角落的畜牧場，水質會更好。

環保局長許仁澤認為，一連串措施與作為，應可如期讓台南在2030年之前脫離嚴重汙染河川；市議員郭鴻儀說，工業區要加快設置汙水處理場，否則難達成改善期程。