露營咖新選擇！十字關營地將啟用 張麗善：招商後開放

雲林縣古坑鄉樟湖風景區內首座公辦「十字關營地」歷經1年闢建營位等設施，全區工程已完工，縣長張麗善今天現勘，待接水電及招商後即可營運，最快年底開放；另，二尖山是熱門登山路線，地方爭取華山環狀步道，以步道、吊橋等串連成環圈系統優化賞景路線，縣府將補助252萬多元先行規畫。

通往古坑樟湖、草嶺的縣道149甲線，去年2月修繕完工開通，通行時間省近60分鐘，消失的遊客逐漸回流，因應通車、發展沿線觀光，縣府在樟湖十字關地區建置合法露營區，面積1.36公頃，有8座架高式營位平台、6處平面式營位及6座預鑄式浴廁、2座帳篷式服務站等。

張麗善表示，結合該地區山林的生物多樣性，加上南、北側步道，藉高低地勢除適合露營，還可辦理森林探索、野外單車等活動，加上十字關，還有海口故事園區及椬梧滯洪池，縣內已有3處公辦露營區。

十字關營地將由縣府文化觀光處招商營運，處長陳璧君說，為落實生態教育，接下來會研擬在商業模式下，提供雲林學子相關的住宿及探索教育遊程等方案。

古坑鄉長林慧如也提出，華山是許多人健行或登山的首選，加上其中有山豬湖螢火蟲復育基地，希望增設環狀步道及吊橋，完善賞景路線、提升亮點，張麗善允諾補助規劃費252萬2000元，後續再向中央爭取建設經費。