北港媽祖馬拉松來了 最大獎有一兩黃金

2023「北港媽祖盃全國馬拉松」將於12月2日開跑，今年參賽紀念品是北港朝天宮獨家限定「祈福手環」，為跑者獻上滿滿祝福，報名賽事即可參加抽獎，最大獎是價值12萬元的1兩重純金媽祖，即日起至9月20日開放報名。

今年「北港媽祖盃全國馬拉松」邀請華裔設計師Daniel Wong以時尚生活出發，設計活動宣傳視覺設計，藝人黃沐妍小豬及Daniel Wong擔任活動大使與大家一同為愛而跑，活動結合雲林在地文化，邀請雲林當地的女孩組成北港媽祖盃全國馬拉松「朝女孩啦啦隊」應援路跑。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港媽祖盃馬拉松每年吸引近8千人參加，今年疫情解封，預估參賽人數可破1萬人，朝天宮舉辦馬拉松是為推廣運動，他個人每年都有報名參加「媽祖很忙碌，自己的身體要自己顧」，希望大家為愛、為自己一起來參加走出健康。

今年的參賽紀念品是北港朝天宮獨家限定「祈福手環」，共有四種顏色，跑者於報名時可以選擇訂製自己喜愛的顏色，賽事所得扣除成本後的盈餘將全數捐贈公益團體，以善的循環回饋社會。

北港媽祖盃馬拉松有42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組、5K休閒組，即日起至9月20日報名，報名網址為https://irunner.biji.co/MotherMarathon2023