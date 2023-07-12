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雲林登革熱再增一例 累計古坑19例、斗六3例、台西1例

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣本土登革熱確診個案至今天已23例，圖為日前縣府登革熱防治小組至古坑高林社區宣導，縣長張麗善（右）示範防治步驟。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本土登革熱確診個案至今天已23例，圖為日前縣府登革熱防治小組至古坑高林社區宣導，縣長張麗善（右）示範防治步驟。記者陳苡葳／攝影

雲林縣今天新增1例本土登革熱確定病例，是7月7日通報的疑似個案確診，目前全縣確診已累計23例，因近日午後雷陣雨頻繁，戶外容器容易積水，雲林縣衛生局呼籲民眾「清除再清除、檢查再檢查」。

雲林縣衛生局表示，今天新增1例確定病例，居住在古坑鄉東和村，是7月7日通報疑似個案，經醫院通報確診；目前經疾管署檢驗確診已累計23例，分別居住在古坑鄉 (東和村5例，高林村1例、荷苞村11例、古坑村1例、水碓村1例)、斗六市(鎮南里1例、仁愛里1例及公正里1例)及台西鄉(海口村1例)。

衛生局長曾春美提醒有高風險區域相關活動史的民眾，若有出現發燒、肌肉酸痛、 腹瀉、嘔吐等疑似登革熱症狀，請盡速就醫並務必告知醫師相關活動史，也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案可配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並立即通 報，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續在社區擴散。

縣長張麗善表示，近日部分地區有局部降雨，下雨過後戶外容器容易產生積水，易形成登革熱病媒蚊孳生源，呼籲民眾應以「清除再清除、檢查再檢查」及「巡、倒、清、刷」方式整理家園，徹底清除孳生源。

衛生局 登革熱 確診

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