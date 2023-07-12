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嘉義托嬰中心又有逾期食品 最長超過9個月被罰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府社會處會同衛生局日前突擊檢查全市9家公私立托嬰中心、托育家園食品安全。圖／嘉市府提供
嘉義市府社會處會同衛生局日前突擊檢查全市9家公私立托嬰中心、托育家園食品安全。圖／嘉市府提供

嘉義市東區公共托育家園，最近被檢舉有逾期食品；市府社會處會同衛生局日前突擊檢查全市9家公私立托嬰中心、托育家園，又查出1間私立托嬰中心的綜合穀粉、堅果飲、調味醋等3項食品逾期，逾期最長9個多月，衛生局將依食品安全衛生管理法裁罰。

衛生局說，東區公共托育家園肉鬆去年11月到期，還有調味粉、起土脆粉、白木耳、濃湯及拉麵，到期日都在今年2、3月，總計9項食品、7個品項違規，未接獲投訴幼童吃壞肚子，依食安法裁罰9萬6千元。新查獲1間私立托嬰中心綜合穀粉、堅果飲、調味醋等3項食品逾期，逾期長9個多，衛生局將通知負責人陳述意見，依食安法裁罰。

市府提高托嬰中心、托育家園無預警行政及衛生稽查頻率，保護幼童身心健康。社會處長李思賢說，5日起展開公私立托嬰中心稽查，計稽查公共托嬰中心2家、社區公共托育家園2家及私立托嬰中心5家，昨天稽查1家私立托嬰中心存放少量乾料，超過保存期限，業者指稱，先前已將這些乾料單獨打包預備丟棄，未提供孩童使用。

市府強調，食安零容忍，將持續進行無預告衛生及行政稽查，提高稽查頻率至每季1次，要求托嬰中心食品從業人員，每年需參與團膳衛生講習，提升團膳衛生知能，衛生局提供業者餐飲衛生自主管理表，指導業者遵循落實管理項目，未來持續跨局處合作，加強輔導稽查，保護收托孩童身心健康，維護家長權益。

嘉義市府社會處會同衛生局日前突擊檢查全市9家公私立托嬰中心、托育家園食品安全。圖／嘉市府提供
嘉義市府社會處會同衛生局日前突擊檢查全市9家公私立托嬰中心、托育家園食品安全。圖／嘉市府提供
嘉義市府社會處會同衛生局日前突擊檢查全市9家公私立托嬰中心、托育家園食品安全。圖／嘉市府提供
嘉義市府社會處會同衛生局日前突擊檢查全市9家公私立托嬰中心、托育家園食品安全。圖／嘉市府提供

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