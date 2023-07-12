關子嶺夏日山車祭受好評 今年延長1個月

西拉雅國家風景區管理處辦理多年的「關子嶺夏日山車祭」累積口碑，今年特別延長1個月，推出四大主軸，由本月22日音樂賽率先登場，8月11日還有眾人一起拉山車，邀請遊客深入體驗關子嶺風景區獨特魅力。

西拉雅風管處今在關子嶺嶺頂旅遊資訊站辦記者會，由處長徐振能說明今年「關子嶺夏日山車祭」活動特色。

徐振能表示，今年活動特別延長1個月，自7月22日起至8月13日，由西拉雅盃-關仔嶺之戀音樂賽22日率先登場，以「關子嶺之戀」為指定曲，參賽者透過演奏或演唱傳達對關子嶺的印象，各組前三名可獲獎金1萬元、8千、5千獎金。

今年特別推出復古那卡西走唱表演，7月22日起至8月13日每周六、日前來關子嶺用餐，就有機會可以遇見那卡西走唱演出。

「關子嶺夏日山車祭－山車拉行暨祈福」活動，8月11日下午2時起登場，邀請鼓隊引領巡行，鳴鼓聲勢象徵不動明王庇祐如震天響繚繞關子嶺地區，今年巡行補給站設置有白河鈺雪枝仔冰，終點安排有間冰舖玉井芒果剉冰品嘗。

另外前200位報名拉山車活動完成巡行除有冰享用，還可到儷景溫泉館享受大眾池泡湯體驗，南市溫泉協會更特別推出憑券即可至指定餐廳享用香噴噴的桶仔雞佳餚，超Chill的泡湯、美食山車祭雙享受。活動期間到指定合作飯店住宿還可兌換Chill獎券，享消費集點抽大獎機會，包括Gogoro電動機車、住宿券等。

另外，7月22日至8月13日逢周六、日上午10時至下午5時在關子嶺嶺頂旅遊資訊站（大成殿）前廣場將舉辦「夏日眾樂樂市集」，7月29日與白河區公所舉辦「2023蓮花季－藕嗨喲~早安市集」。

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