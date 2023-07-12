嘉義竹崎首建5座擴大灌溉百噸蓄水池 受益百公頃農地

因應極端氣候造成農場損失，嘉縣府向中央爭取縣內首例在竹崎鄉桃源村擴大灌溉工程，5座100噸RC公共蓄水池今年6月底完工，受益農地103.9公頃，成果讓地方農民相當有感，而第二期的5座蓄水池也已核定，竹崎鄉公所8月將發包；村長林俊和盼第三期工程也能接續下去，須再增10座才足夠地區灌溉用水。

今天農水署長蔡昇甫及縣長翁章梁等人前往竹崎鄉桃源村視察補助蓄水池完工，地方果農們鼓掌感謝德政；縣長翁章梁表示，過去農民都自力救濟處理水問題，現在農委會、縣府跟公所合力擴大灌區，只要水源及提供土地都沒問題，都可申請進入此政策，幫忙大家做農業生產，改善經濟生活。

農水署長蔡昇甫表示，水是農業的生命，有水才有好收成，台灣每年降雨約250公分，部分區域因缺儲蓄水設施，造成無水用，非常可惜，這次在桃源村首辦蓄水池完工效果佳，第二期已核定將接續施作，未來缺水地區只要有水源及土地都能向署申請。

桃源村長林俊和說，這裡有水源湧出卻遲無水池，過去未能蓄積利用相當可惜，經縣府協助申請，目前村內第一期5座已完工，第二期5座分別在昇平及桃源村也將發包施工，希望第三期能爭取更多座蓄水池，初估至少要20座才足夠，解決過往乾旱無水可用之苦。

縣府農業處指出，竹崎桃源村擴大灌溉工程的第一期5處土地施作100噸RC公共蓄水池已完工，第二期在桃源村有4座、昇平1座，8月公所將發包施工，一、二期工程經費合計約1708.4萬元，受益農地面積約216.7公頃，包含柑橘、柿子、咖啡等產業。