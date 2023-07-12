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北台南家扶助學義賣今明開跑 南市7處郵局同步展開

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
北台南家扶助學義賣今明開跑，南市7處郵局同步展開，籲請各界響應。記者謝進盛／攝影
北台南家扶助學義賣今明開跑，南市7處郵局同步展開，籲請各界響應。記者謝進盛／攝影

台南家扶中心籌措下學期助學金約360萬元缺口，今、明與台南郵局合作推出「集小愛成大愛」助學義賣活動，出身逆境曾受家扶幫助的善化高中應屆畢業生楊銘軒今年錄取台大機械工程系，上午也前來協助，要用自己棉薄之力協助弱勢者。

「集小愛成大愛」助學義賣活動，分別於新營、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁七處郵局同步展開，攤前擺放義賣的清潔劑、衛生紙、玩具、沙拉油等日用品，盼鄉親們響應選購。台南郵局局長黃良江表示，與家扶公益合作已屆滿15年，感謝各界響應。

「希望能力所及回饋社會。」家住台南大內甫由國立善化高中畢業的楊銘軒，今年錄取台灣大學機械工程系，家境自幼艱困；父親9年前因心肌梗塞病逝，家中還有年邁中風的阿嬤。新住民的媽媽獨力撫養他及姊姊，以爸爸遺下的柑仔店勉強維生，更讓銘軒體會需藉由教育翻轉未來想法。

楊銘軒感謝承受家扶中心照顧，他說，在自己能力範圍內，也希望能補助弱勢者，更盼未來大學畢業就業穩定後，投入更多公益活動。

北台南家扶主任莊淑惠指出，家扶自民國79年起推動助學希望工程，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，新學期預計需要籌措680萬元助學金協助350位高中職大專生及550名中小學生，繼續完成升學夢想，距離目標仍有360萬元缺口，懇請社會大眾捐助愛心。洽詢電話（06）6324560

台南 郵局 義賣 家扶

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