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南科醫院有譜了！奇美醫院接手將設200床地區醫院

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
奇美醫院在南科園區內設立診所已經有24年時間，5月起再新增5看診科別，服務園區廠商及周邊民眾。記者莊曜聰／攝影
奇美醫院在南科園區內設立診所已經有24年時間，5月起再新增5看診科別，服務園區廠商及周邊民眾。記者莊曜聰／攝影

南部科學園區台南園區帶動周邊區域發展，就醫需求也增加，奇美醫院在24年前進駐園區設立南科診所，原先僅提供2科門診，今年5月起再新增5項新科別，服務園區廠商及鄰近民眾，籌辦中的南科醫院將由奇美醫院接手，預計設立200床的地區型醫院，相關審核通過後，最快3年內完成。

南科醫院原本規劃在特定區，但因都市計畫變更等期程需要較多時間，最後位址落腳在南科三路、南科南路空地，奇美醫院首席醫療副院長田宇峯表示，南科醫院預計基地約3000坪、規劃為地區醫院，目前由台南市醫審會審查中，通過再送衛福部醫審會，希望3年內能營運。

由於南科園區蓬勃發展，目前就業人口已成長至約8萬人，加上周邊行政區人口，就醫需求比20多年前增加許多，經過調查及南科管理局建議，南科診所除家醫科、眼科門診外，5月起再新增心臟血管內科、胃腸肝膽科、精神醫學科紓壓門診、復健科、兒科等5大科別。

田宇峯說，南科診所醫師及藥品與奇美醫學中心相同，收費則是診所標準，對民眾來說負擔較低，必要時也能安排轉診及進一步檢查，9月時將再增加神經內科門診，提供更完善服務。

對民眾來說可免於往返大醫院舟車勞頓，且部分負擔費用較低，必要時還可安排轉診或進一步檢查，預計今年9月將再擴增神經內科門診，為園區從業人員及附近地區民眾提供更完善服務。

南科管理局副局長鄭秀絨說，此次診所新增科別，是奇美醫院與園區廠商或地方民眾反映需要的科別，更方便大家就近看診。

南科醫院位置在南科管理局旁，基地約3000坪，將由奇美醫院申設約200床的地區醫院。記者莊曜聰／攝影
南科醫院位置在南科管理局旁，基地約3000坪，將由奇美醫院申設約200床的地區醫院。記者莊曜聰／攝影

南科 奇美醫院 醫學

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