台南古河道重現第一個示範點 恢復福安坑溪生命力

台南市都發局以「府城古河道重現計畫─福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」爭取前瞻全國水環境改善計畫獲核定補助3800萬元，希望恢復河川生命力及營造親水永續水環境，打造府城古河道重現的第一個示範點。

都發局表示，「府城古河道重現計畫─福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」內容扣合文史、生活、水與環境得到委員青睞，將以位於府城文化核心區域的福安坑溪露明段作為第一個示範點。

市長黃偉哲指出，台南近400年的發展擁有豐富的水環境生活史，運河、月津港、竹溪等歷史水域均有優異水環境改善成果再現水岸風華，現都發局盤點更加親近居民生活的府城古河道，欲將隱匿於都市中的無形資產轉化提升為城市的觀光亮點。福安坑溪示範點將同時於「台南400」時展現成果，宣示彰顯市府對於歷史水文的重視，別具意義。

都發局長徐中強表示，府城城區擁有文元溪、德慶溪、枋溪、福安坑溪等多條古溪流，每條溪都有它重現的適性姿態，並不是全面開蓋就是好的，歷史水文的再現地方團體已經醞釀共識並推行已久，都發局也辦理多場討論會、工作坊收納意見，本次計畫結合文史、學界、NGO團體及市府跨局處意見的整合型提案，未來也會持續以軟性活動凝聚公民意識與促進居民自主參與，讓居民藉共創設計增進對於古河道價值的認同感，進而期待河道的重現。

都發局指出，福安坑溪為清代府城內的左分水，至今300年，現況多處已掩蓋於道路或巷弄下，僅存的露明段就位於中西區建興國中校園內與台南浸信會之間，具穩定水源及魚類生態，周邊坐擁台南美術二館、司法博物館、浸信會、愛國婦人館等豐富文化資產，兼具歷史、景觀、生態、觀光、環境教育等多元價值，作為古河道重現的第一個示範點再適合不過。

7至8月辦理4場參與式設計工作坊，邀請民眾、專家學者及公民團體一起討論共創設計。四場參與式設計工作坊，將聚焦討論露明段工程範圍的規畫設計方案，歡迎有興趣民眾先上網瀏覽（網址：https://reurl.cc/dDqarD）。

第一場：7月17日（周一）下午2點於南美里活動中心，為確立基本設計方針共識的開放性討論。 第二場：7月21日（周五）下午2點30分於888無限創意空間五館，為針對教案發想與設計構想的專題式討論。 第三場：7月31日（周一）下午2點於888無限創意空間五館，為文史意象議題的專題式討論 第四場：8月19日（周六）下午2點於南美里活動中心，將盤點工作坊成果，收納各方意見後提出設計方案再次討論