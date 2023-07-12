快訊

112分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分

今年最大贏家！他買豪宅3年轉手賺3700萬 房仲揭原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南古河道重現第一個示範點 恢復福安坑溪生命力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區福安坑溪露明段位於建興國中校園 (溪左側)與台南浸信會(溪右側)之間。圖／台南市都發局提供
台南市中西區福安坑溪露明段位於建興國中校園 (溪左側)與台南浸信會(溪右側)之間。圖／台南市都發局提供

台南市都發局以「府城古河道重現計畫─福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」爭取前瞻全國水環境改善計畫獲核定補助3800萬元，希望恢復河川生命力及營造親水永續水環境，打造府城古河道重現的第一個示範點。

都發局表示，「府城古河道重現計畫─福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」內容扣合文史、生活、水與環境得到委員青睞，將以位於府城文化核心區域的福安坑溪露明段作為第一個示範點。

市長黃偉哲指出，台南近400年的發展擁有豐富的水環境生活史，運河、月津港、竹溪等歷史水域均有優異水環境改善成果再現水岸風華，現都發局盤點更加親近居民生活的府城古河道，欲將隱匿於都市中的無形資產轉化提升為城市的觀光亮點。福安坑溪示範點將同時於「台南400」時展現成果，宣示彰顯市府對於歷史水文的重視，別具意義。

都發局長徐中強表示，府城城區擁有文元溪、德慶溪、枋溪、福安坑溪等多條古溪流，每條溪都有它重現的適性姿態，並不是全面開蓋就是好的，歷史水文的再現地方團體已經醞釀共識並推行已久，都發局也辦理多場討論會、工作坊收納意見，本次計畫結合文史、學界、NGO團體及市府跨局處意見的整合型提案，未來也會持續以軟性活動凝聚公民意識與促進居民自主參與，讓居民藉共創設計增進對於古河道價值的認同感，進而期待河道的重現。

都發局指出，福安坑溪為清代府城內的左分水，至今300年，現況多處已掩蓋於道路或巷弄下，僅存的露明段就位於中西區建興國中校園內與台南浸信會之間，具穩定水源及魚類生態，周邊坐擁台南美術二館、司法博物館、浸信會、愛國婦人館等豐富文化資產，兼具歷史、景觀、生態、觀光、環境教育等多元價值，作為古河道重現的第一個示範點再適合不過。

7至8月辦理4場參與式設計工作坊，邀請民眾、專家學者及公民團體一起討論共創設計。四場參與式設計工作坊，將聚焦討論露明段工程範圍的規畫設計方案，歡迎有興趣民眾先上網瀏覽（網址：https://reurl.cc/dDqarD）

第一場：7月17日（周一）下午2點於南美里活動中心，為確立基本設計方針共識的開放性討論。

第二場：7月21日（周五）下午2點30分於888無限創意空間五館，為針對教案發想與設計構想的專題式討論。

第三場：7月31日（周一）下午2點於888無限創意空間五館，為文史意象議題的專題式討論

第四場：8月19日（周六）下午2點於南美里活動中心，將盤點工作坊成果，收納各方意見後提出設計方案再次討論

台南市中西區福安坑溪露明段水域重現願景示意圖。圖／台南市都發局提供
台南市中西區福安坑溪露明段水域重現願景示意圖。圖／台南市都發局提供

台南

延伸閱讀

新北忠孝橋驚傳女子墜落！消防馳援救起 她稱：一時頭暈

籃球／府城盃開幕 HBL8強有6隊參賽備戰新賽季

河道通公司 上海男划船上下班 單程花費50分鐘

台南鹽水女騎士離奇衝入河道 「腳上頭下」倒栽蔥喪命

相關新聞

「虎尾潮」治水工程推動遇阻？ 張麗善透露卡在這環節

經濟部水利署規劃「虎尾潮」水利工程，整合雲林縣虎尾鎮都市計畫與北港溪，開創新的水環境，主要工區涵蓋北港溪高灘地、安慶圳大...

南科醫院有譜了！奇美醫院接手將設200床地區醫院

南部科學園區台南園區帶動周邊區域發展，就醫需求也增加，奇美醫院在24年前進駐園區設立南科診所，原先僅提供2科門診，今年5...

台南古河道重現第一個示範點 恢復福安坑溪生命力

台南市都發局以「府城古河道重現計畫─福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」爭取前瞻全國水環境改善計畫獲核定補助38...

女提鳥籠搭高鐵南下「沒人攔」 深夜慘遭半路丟包嘉義站沒車回家

趙女日前晚間9時許提鳥籠帶著寵物鳥，從桃園搭高鐵回高雄，沿途未有任何人員阻止，但搭車過台中站、列車長發現指不能帶鳥禽，深...

侯友宜為這3件事替嘉市討公道 黃敏惠批中央欺侮嘉義人

嘉市鐵路高架化施工，中央要市府分攤近50億元；市府完成總圖書館先期規畫，興建預算19億餘元沒著落；市府爭取市區到高鐵太保...

斥資逾10億 南市後壁萬坪大型觀光工廠年底將開幕

著名美妝業者雅聞生技公司，在台1線省道台南後壁上茄苳投資10億元闢建逾萬坪大型觀光工廠，擺脫疫情及缺工干擾，日來加速相關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦