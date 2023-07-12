斥資逾10億 南市後壁萬坪大型觀光工廠年底將開幕

著名美妝業者雅聞生技公司，在台1線省道台南後壁上茄苳投資10億元闢建逾萬坪大型觀光工廠，擺脫疫情及缺工干擾，日來加速相關工程，同時展開人力招募作業，預計今年底開幕。

台南後壁這座「雅聞宿根玫瑰療癒森林觀光工廠」，是業者在全台第五座大型觀光工廠，2018年11月14日曾舉行盛大啟動儀式，直到2020年3月正式動工，不過難擺脫疫情及缺工波折，工程進度也放緩，一度引起外界好奇。

去年疫情解封加快進度，外觀已現雛形，目前使照申辦中，預估今年10月取得工廠登記，年底正式營運。

據悉，該觀光工廠投資金額達10億，佔地1萬2153.8 坪，規劃一座3000多坪 GMP化妝品廠及英式玫瑰花園、法式玫瑰花園、湖濱宿根(多年生花卉)森林及多肉植物園區等四大主題區，提供約90人就業機會，近日已在新營地區招募員工，年營業額預估3億元。

「對地方觀光旅遊未來將添更大動能。」後壁區公所表示，後壁區觀光旅遊越來越受到遊客青睞，未來結合附近菁寮老街、無米樂社區，在聞宿根玫瑰療癒森林觀光工廠年底營運，可望讓來後壁更好玩。