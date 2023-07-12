快訊

宥勝道歉後神隱半個月現況曝光 一家人旅遊被直擊互動氣氛

丁學文專欄／全球經濟醞釀「熱帶風暴」 下半年醜媳婦總得見公婆

獨居、有電視…陳致中入監被爆「如度假」 獄方發聲：都照規定來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斥資逾10億 南市後壁萬坪大型觀光工廠年底將開幕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
著名美妝業者雅聞生技公司投資10億元在台1線省道台南後壁闢建逾萬坪大型觀光工廠，將在今年底開幕。記者謝進盛／攝影
著名美妝業者雅聞生技公司投資10億元在台1線省道台南後壁闢建逾萬坪大型觀光工廠，將在今年底開幕。記者謝進盛／攝影

著名美妝業者雅聞生技公司，在台1線省道台南後壁上茄苳投資10億元闢建逾萬坪大型觀光工廠，擺脫疫情及缺工干擾，日來加速相關工程，同時展開人力招募作業，預計今年底開幕。

台南後壁這座「雅聞宿根玫瑰療癒森林觀光工廠」，是業者在全台第五座大型觀光工廠，2018年11月14日曾舉行盛大啟動儀式，直到2020年3月正式動工，不過難擺脫疫情及缺工波折，工程進度也放緩，一度引起外界好奇。

去年疫情解封加快進度，外觀已現雛形，目前使照申辦中，預估今年10月取得工廠登記，年底正式營運。

據悉，該觀光工廠投資金額達10億，佔地1萬2153.8 坪，規劃一座3000多坪 GMP化妝品廠及英式玫瑰花園、法式玫瑰花園、湖濱宿根(多年生花卉)森林及多肉植物園區等四大主題區，提供約90人就業機會，近日已在新營地區招募員工，年營業額預估3億元。

「對地方觀光旅遊未來將添更大動能。」後壁區公所表示，後壁區觀光旅遊越來越受到遊客青睞，未來結合附近菁寮老街、無米樂社區，在聞宿根玫瑰療癒森林觀光工廠年底營運，可望讓來後壁更好玩。

南市府觀旅局、經發局則說，未來可與附近關子嶺風景區、175線東山咖啡公路連成更完整、多元旅遊線，提供遊客來台南更多元選擇。呂姓遊客則建議，未來應可評估在大新營區闢建環狀旅遊公車，讓遊客更便利。

雅聞宿根玫瑰療癒森林觀光工廠示意圖。圖 ／台南市政府提供
雅聞宿根玫瑰療癒森林觀光工廠示意圖。圖 ／台南市政府提供

觀光工廠 疫情 台南

延伸閱讀

擴大缺工補助 勞動部推就業獎勵金

推動西拉雅族文化振興 南市「熟」註記已逾3000人

南市2局長將退職 一在市府服務32年、一成功推動囤房稅

南市選手特奧奪1金2銀4銅 黃偉哲頒獎牌稱讚真英雄

相關新聞

嘉縣399月票已提案 最快年底上線

嘉義縣政府規畫399元通勤月票，適用105條客運路線、6個台鐵站，只要行經嘉義縣的公路客運都可持通勤月票搭乘，範圍涵蓋雲...

斥資逾10億 南市後壁萬坪大型觀光工廠年底將開幕

著名美妝業者雅聞生技公司，在台1線省道台南後壁上茄苳投資10億元闢建逾萬坪大型觀光工廠，擺脫疫情及缺工干擾，日來加速相關...

南科人好幸福！坐擁3個公立游泳池 7、8月陸續開放

炎炎夏日怎消暑？與其到海邊、溪畔戲水，不如到有救生員的游泳池比較安全，南科及周邊行政區人口逐漸增加，除了南科管理局委外經...

百年嘉義公園老榕樹染樹癌褐根病 嘉市府防樹倒傷人封閉防治

嘉義市政府以「百年地景-嘉義遊園地」為主軸，完成嘉義公園改善，地景設施煥然一新，但老樹陸續傳出染樹癌褐根病，最近射日塔後...

嘉義郵差送信不忘行善 綠天使濕背影令人動容

嘉義市有名八旬老婦疑天熱突然昏倒，路人見狀急忙攙扶老婦，有名郵差路過也加入救助行列，直到消防救護人員接手協助老婦平安就醫...

北門驛整修、玉山旅社燒光 沉睡森林周邊景點變調大白熊落寞

放暑假，嘉義市檜意森活村，串連周邊古蹟北門驛、玉山旅社商店街，以及童話繪本沉睡森林裝置藝術，是吸引遊客熱門景點，但隨著北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦