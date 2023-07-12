百年嘉義公園老榕樹染樹癌褐根病 嘉市府防樹倒傷人封閉防治

嘉義市政府以「百年地景-嘉義遊園地」為主軸，完成嘉義公園改善，地景設施煥然一新，但老樹陸續傳出染樹癌褐根病，最近射日塔後方一棵老榕樹染病，市府緊急封閉避免民眾靠近，砍除染病樹幹，防治處理，民眾看到老榕樹生命垂危，感到難過。

百年嘉義公園，每天清晨都有許多民眾運動，呼吸森林芬多精，市民與老樹有濃厚感情，看到老榕樹重病樹幹砍除，感到不捨難過，希望市府找樹醫師全力搶救，保住老榕樹生命。

隨著全球氣候變遷加遽，各國推動綠化永續，但樹癌褐根病卻不斷擴散，對都市公園、道路樹木、行道樹構成極大威脅，市府建設處去年率先編列3年共2千萬元防治褐根病預算，優先在公園、道路防治，獲林業試驗所中埔研究中心肯定。

中埔研究中心舉辦褐根病防治講習，指導農政人員辨識、揪出褐根病方法。根據林試所樹木醫學中心2016年重要病蟲害通報案件統計，病害占總案件55％，褐根病就占總通報案件的37%；中埔研究中心防治樹木園褐根病逾9成，巴西橡膠樹區防治完成。

褐根病俗稱樹癌，是褐根病菌感染樹木根部、莖基部的韌皮部、形成層和周邊木質部位，造成植物根系受損。褐根病菌好發在攝氏25 度，高溫高濕的環境，具傳染性，可透過孢子長距離傳播，台灣主要是透過植物傷口的接觸傳染。

當褐根病菌入侵樹木根部組織，大肆破壞，造成木材組織腐朽，堅固根變脆弱，影響根系吸收土壤養分，甚至因支撐力下降倒伏無預警倒下，可能壓壞房屋、車輛、阻礙交通，壓到行人後果不堪設想，防治移除生病樹，處理褐根病常見做法「土壤燻蒸法」，移除病樹消毒土壤。