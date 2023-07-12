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嘉義郵差送信不忘行善 綠天使濕背影令人動容

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
郵差與路人協助老婦等待救援。圖／翻攝臉書
郵差與路人協助老婦等待救援。圖／翻攝臉書

嘉義市有名八旬老婦疑天熱突然昏倒，路人見狀急忙攙扶老婦，有名郵差路過也加入救助行列，直到消防救護人員接手協助老婦平安就醫，大熱天即使汗水浸濕背上整片綠衣仍不忘善行，令人動容，被網友PO臉書盛讚是台灣最美的風景；嘉義郵局局長張清龍昨夜得知後，向同仁查詢原來是嘉義郵局投遞股黃柏豪，對黃員褒獎有加，可為同仁模範。

嘉義市消防局昨天上午9時46分接到民眾報案，市區圓福街前發生路倒案件，第二消防大隊東區分隊救護車出勤前往救助。

現場有名年約86歲老婦人臉色蒼白，神情痛苦坐在路邊，婦人被熱心路人及郵差幫忙扶至陰涼處，還不斷幫忙婦人搧風降低體溫。據老婦表示，採買完東西準備走路回家，途經上坡時感覺身體不適，幸好有路人及時攙扶住她，才不至於跌倒受傷。救護人員初步評估，婦人意識清醒，血糖數值偏高，協助上擔架床，送往醫院治療。

網友Maggie Shih在臉書PO文表示，昨天上午趕著要去幫姪女送報考入學資料，騎到圓福寺後門看到有名老婦走著走著就昏倒了，本能停下來救援，老婆婆臉色慘白，擔心地不斷跟她對話，扶她在地上坐好，不久有路人藍色外套小姐加入救援行列幫忙打119，又有好心的郵差歐巴路過，也幫忙並接手扶住老婦，直到救護車過來。台灣最美的風景是人尤其是「嘉人」、大家都有任務在身卻願意停留很令人感動，尤其郵差和藍外套小姐，希望郵務單位能嘉獎表揚，謝謝郵差先生的熱心。

有民眾發現這名郵差頂著炎陽，其後背綠衣整片都已被汗水浸濕，綠天使的善行濕背影更是令人動容。

嘉義郵局局長張清龍昨晚看到臉書訊息，才知道有名郵差幫忙照顧路倒婦人的善行，經了解這名郵差是嘉義郵局投遞股35歲黃柏豪，服務已逾11年，妻子、妹妹也都在郵局服務，黃員平常表現就十分優秀，回到郵局後他也沒有向同事談起這件事，為善不欲人知的善行義舉值得表揚。

網友在臉書上PO文救助過程，也感謝郵差、路人的善行義舉。圖／翻攝臉書
網友在臉書上PO文救助過程，也感謝郵差、路人的善行義舉。圖／翻攝臉書
郵差黃柏豪在大熱天協助老婦等待救援，並不斷搧風降溫，背上綠衣已被汗水浸濕一大片。圖／翻攝畫面
郵差黃柏豪在大熱天協助老婦等待救援，並不斷搧風降溫，背上綠衣已被汗水浸濕一大片。圖／翻攝畫面
救護人員抵達現場接手救援，這時發現郵差的後背整片都被汗水浸濕。圖／翻攝畫面
救護人員抵達現場接手救援，這時發現郵差的後背整片都被汗水浸濕。圖／翻攝畫面
郵差讓老婦人靠在自己肩膀上等待救援。圖／翻攝臉書
郵差讓老婦人靠在自己肩膀上等待救援。圖／翻攝臉書

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