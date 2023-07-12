北門驛整修、玉山旅社燒光 沉睡森林周邊景點變調大白熊落寞

放暑假，嘉義市檜意森活村，串連周邊古蹟北門驛、玉山旅社商店街，以及童話繪本沉睡森林裝置藝術，是吸引遊客熱門景點，但隨著北門驛封閉整修，玉山旅社商店街燒毀逾1年，只剩沉睡森林大白熊落寞孤寂在角落，讓遊客感到失望。

「哇！這裡怎麼變成如此荒涼？」許多遊客上網查嘉義市景點，遊玩有「日本小京都」稱譽的檜意森活村，過馬路逛北門驛、玉山旅社商品街，發現北門驛封閉整修，玉山旅社整排木造商店街燒毀成廢墟，只剩玉山旅社旁沉睡森林。

沉睡森林，是由插畫家「SMART莊信棠」以沉睡森林主題打造的童話繪本公園，主角有大白熊、粉紅象、狐狸、貓頭鷹、企鵝、松鼠等系列Q版動物造型，結合公園環境，讓公園顯得活潑有活力，公園動物造型都是睡著姿態，邀請的旅人來此放空作白日夢，但北門驛整修、玉山旅社商店街大火消失，景觀變調走樣。

玉山旅社等7戶連棟木屋，去年3月暗夜大火，付之一炬，火警鑑定有住戶因電線走失釀火災，涉及公共危險，官司還在訴訟中，刑事、民事官司路漫長，木造商店街屬私人產權，未來何去何從？災戶對修復或重建看法分歧，市府無法介入。