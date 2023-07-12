北門驛整修、玉山旅社燒光 沉睡森林周邊景點變調大白熊落寞
放暑假，嘉義市檜意森活村，串連周邊古蹟北門驛、玉山旅社商店街，以及童話繪本沉睡森林裝置藝術，是吸引遊客熱門景點，但隨著北門驛封閉整修，玉山旅社商店街燒毀逾1年，只剩沉睡森林大白熊落寞孤寂在角落，讓遊客感到失望。
「哇！這裡怎麼變成如此荒涼？」許多遊客上網查嘉義市景點，遊玩有「日本小京都」稱譽的檜意森活村，過馬路逛北門驛、玉山旅社商品街，發現北門驛封閉整修，玉山旅社整排木造商店街燒毀成廢墟，只剩玉山旅社旁沉睡森林。
沉睡森林，是由插畫家「SMART莊信棠」以沉睡森林主題打造的童話繪本公園，主角有大白熊、粉紅象、狐狸、貓頭鷹、企鵝、松鼠等系列Q版動物造型，結合公園環境，讓公園顯得活潑有活力，公園動物造型都是睡著姿態，邀請的旅人來此放空作白日夢，但北門驛整修、玉山旅社商店街大火消失，景觀變調走樣。
玉山旅社等7戶連棟木屋，去年3月暗夜大火，付之一炬，火警鑑定有住戶因電線走失釀火災，涉及公共危險，官司還在訴訟中，刑事、民事官司路漫長，木造商店街屬私人產權，未來何去何從？災戶對修復或重建看法分歧，市府無法介入。
玉山旅社承租人余國信希望修復維持木造結構，透過再造歷史現場等計畫補助；但災戶說，以住家安全考量，木造防災耐震較差，屬意重建ＲＣ結構，老屋無文資身分，南華大學建築與景觀學系教授陳正哲說，重建有3條路，包括都更重建、文資法指定聚落建築群、老建築保存，公部門可補助重建，但前題是災戶要有共識。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言