嘉縣399月票已提案 最快年底上線

嘉義縣政府規畫399元通勤月票，適用105條客運路線、6個台鐵站，只要行經嘉義縣的公路客運都可持通勤月票搭乘，範圍涵蓋雲林縣、嘉義市及台南市，縣府表示，已向交通部提出計畫案，核定後將與各單位協商，建設軟硬體設備約需3個月，最快年底前上線。

縣長翁章梁說，為落實交通平權及配合行政院推動的中央促進公共運輸使用方案，399元通勤月票上線後可降低民眾交通支出，預計讓每位通勤族每月省下超過1000元。

根據規畫，嘉縣通勤月票可搭乘市區客運，包含幸福巴士、幸福小黃，還有公路客運及台鐵，共有105條公車路線、6個台鐵站，並適用大台南公車棕4至6線、新營客運黃9及16線、公路客運雲林斗六、北港及虎尾等路線，以及台鐵大林站至南靖站區間車次。

不過，嘉義縣公車7322線「嘉義－阿里山」、7329線「高鐵嘉義站－阿里山」及員林客運6739線「日月潭－阿里山」因有專屬畫位車次，不在通勤月票服務範圍。

縣府建設處指出，已向交通部公路總局提出計畫案申請補助，後續將配合核定計畫，與客運業者、票證公司、車機設備商、各大超商及各鄉鎮市公所合作，完成各項軟硬體建置，讓通勤月票盡速上線。