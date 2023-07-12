雲林觀光2要道破舊 縣府將改善

雲林古坑鄉雲212線、縣道149線是通往劍湖山樂園，及華山、華南、桂林等村，以及嘉縣梅山鄉的主要道路，登山客與觀光客絡繹不絕，但不少鄉民反映被視為門面的要道竟破舊不堪，通行時車輛劇烈搖晃，大雨時還會積水；縣府日前會勘後，決議改善2處路基，也會新設擋土牆等改良排水問題。

古坑鄉近年生態旅遊人氣旺，加上雲林國際咖啡節打出名號，湧入的人車比以往多，造成位在永光村及桂林村的雲212線部分路段龜裂，甚至標線剝落不清；縣道149線與雲208線交界路段路面也多處破損。

當地居民表示，每逢雨季或颱風會發生阻塞及積水情形，往來車輛即便已降速通行，仍須小心翼翼閃避，危險性高。

縣長張麗善會勘後說，雲212線路面改善工程，縣府計畫自籌360萬元改良地質，並進行路基養護專業性評估，將改善長約500公尺路段，平均路寬為9至12公尺左右，預計今年底完成。

縣府工務處長汪令堯說明，針對149線轉雲208線T字路口排水問題，排水函管直徑會改為1公尺函管、埋設長度19公尺，並在下方處設置1處集水井；149線35公里和36.6公里兩處路面下陷則將改善瀝青混凝土鋪面、改良路基等，預計投入248萬2000元改善。