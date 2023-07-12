嘉市東區長青園趨飽合 議員推西區增建

隸屬嘉義市政府的東區長青園啟用16年，整合老人住宅、長青學苑、日間照護，住房使用率已趨於飽和，隨著高齡化老人增多，子女工作在外，有議員提案在西區也建長青園，獲議會大會通過。

嘉義市府表示，暫無增建計畫，會將長青園既有的服務模式擴展到社區，增加長者使用可近性。

社會處表示，西區有寶智大樓、橘世代生涯發展中心提供青銀諮詢服務，另市區設38個社區關懷據點，提供長輩關懷訪視、電話問安、諮詢、餐飲服務，還有多處花甲食堂提供長輩共餐及送餐服務，這樣比單一的長青園服務更多元。

議員張秀華說，高齡社會人口結構改變，長照需求大增，長青園住房率高，房間數量未增加，且近10年西區65歲以上人口多於東區，目前長青園的使用率趨於飽和，有必要在西區規畫新的長青園，提供更多長者體驗樂齡生活，也平衡東、西區長照發展。

受託經營長青園的嘉義基督教醫院表示，長青園老人住宅有32間安全無障礙的單人、雙人房，讓60歲以上長輩接受保護性看視服務，目前入住24間、共28人，入住率75%。