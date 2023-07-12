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台南善化、安定泳池下月開放 時間縮短

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南善化區公所游泳池經過2年時間封館整修，8月起重新營運。圖／善化區公所提供
台南善化區公所游泳池經過2年時間封館整修，8月起重新營運。圖／善化區公所提供

台南南科及周邊行政區人口逐漸增加，僅南科管理局委外的泳池、新市區公立泳池有開放游泳，善化、安定區公立泳池去年因疫情關閉至今未開，引起民怨。安定區公所指出，救生員難招，現募到2人，8月起開放但每天8小時；善化區公所表示，考量先前天旱缺水，8月起會開放每天營業6個半小時。

新市區長譚乃澄說，泳池難經營，須依泳池大小比例配置救生員，且收費有一定標準，光支付水電費、維護修繕費用等就入不敷出，之前救生員額不足，改公開招標委外經營，但廠商無利可圖、頻頻流標，原本4月就要開放，卻一直拖到7月。

安定區公所兩年前曾因救生員不足開天窗，恰好善化泳池整修，經市議員林志展協調下「借調」救生員才順利開放，不過約聘條件僅月薪3萬元出頭，很難招人。區長李燿州說，招到2人，為因應8月開放，營運時間只好做調整，僅開上午8點到下午4點。

善化區公所則有50公尺水道泳池，2021年封館整修進行結構安全補強，剛好避開疫情，已完工驗收，區長方澤心說，前幾天連二期作都停灌，民生用水暫無虞還是怕開放遭到非議，不開放民眾又有怨言，決定8月1日開放，縮短為下午1點到晚上7點30分營運。

議員林志展指出，公立游泳池人力始終是難解問題，救生員待遇與一般民間企業有差距，若未來興建全民運動中心委外經營，回歸市場機制，會是比較好的作法。

疫情 南科 議員

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