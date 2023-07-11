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疫情衝擊募款少3成 台南蓮心園29日辦感恩音樂餐會

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疫情衝擊募款少3成，國策顧問張田黨（中）創辦的蓮心園基金會29日將辦感恩音樂餐會。圖 ／蓮心園基金會提供
疫情衝擊募款少3成，國策顧問張田黨（中）創辦的蓮心園基金會29日將辦感恩音樂餐會。圖 ／蓮心園基金會提供

由國策顧問張田黨創辦照顧身障者的蓮心園基金會，因疫情衝擊公益募款至少3成，衝擊基金會運作，7月29日將在台南後壁小南海將軍埤旁辦募款音樂餐會，盼各界共襄盛舉。

張田黨表示，因疫情關係，過去三年民眾生活和收入都受到影響，全台公益募款更是普遍萎縮，需要服務協助的弱勢者卻日益增加，使得公益團體的運作更加困難。蓮心園日間作業設施增加了3個據點，服務對象增加了55名，顯示社會上需要幫助的人越來越多。

他說，蓮心園每年都會利用白河蓮花盛開時節，舉辦公益募款餐會，今年特別結合永續理念，與在地蓮農陳克明、廚師黃奕瑉合作，以在地蓮花、蓮子、蓮藕，以及台南的特色食材，由在地總鋪師創意烹飪出美味料理，在小南海將軍埤美景旁，傾聽台南市唯一的KosWing爵士大樂團演奏，享受低碳、永續與爵士音樂的多重盛宴，詳細資訊及捐款方式可上蓮心園臉書覽閱。

募款 台南 疫情

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