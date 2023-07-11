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南市2局長將退職 一在市府服務32年、一成功推動囤房稅
台南市政府工務局長蘇金安及財政稅務局長陳柏誠預計7月16日退職，市長黃偉哲今天在市政會議頒贈退職首長感謝紀念牌，感謝兩名局長卓越貢獻及對市政的付出，並給予兩名局長最大的祝福。
黃偉哲指出，蘇金安從民國78年到今年總共在市府服務32年多，不管在過去的台南縣及縣市合併後的台南市，都有卓越貢獻；在台南市服務4年多的陳柏誠協助台南市財政改善及調度有卓著表現，接下來將前往高雄國稅局擔任局長，回歸文官的生涯。
黃偉哲強調，兩名退職的局長都是市府團隊的模範，也期勉各局處首長及員工也能夠秉持服務精神，繼續做好為民服務工作。
市府表示，蘇金安任內主導北外環快速公路、大灣交流道、柳營交流道及仁德交流改善工程，對台南重大交通建設的推動不遺餘力，功不可沒。縣市合併後大台南會展中心、砲校遷建工程、亞太棒球村興建工程，也都在蘇局長任內順利發包，蘇金安將滿71歲，即將退職讓同事都感到不捨。
陳柏誠是2018年年12月到職以來，以豐富財稅學識及經歷貢獻台南，強化債務監督與管理，持續推動市府整體開源節流計畫，創造連續7年財政結餘，減債210億元，並擴大鼓勵機關辦理促參案件，制定各地方稅開徵計畫並有效清查，使稅收持續增長，替台南市廣籌財源，也協助讓台南成為南部第一個成功推動「囤房稅」的縣市。
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