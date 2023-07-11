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非法廢棄物場址火警…居民罵臭死人 台南環局：盡速清除

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區海環街遭非堆置廢棄物，引發火警，環保局要求地主及業者盡速清除。圖／海西里長邱坤煌提供
台南市安南區海環街遭非堆置廢棄物，引發火警，環保局要求地主及業者盡速清除。圖／海西里長邱坤煌提供

台南市安南區海環街281巷84弄尾去年4月遭查獲非法堆置廢棄物，因尚未清除，今晨起火燃燒，今天下午仍持續悶燒中，居民抱怨味道讓人受不了，擔心空氣中有危害人體有毒物質。環保局表示，檢方已指示業者清除廢棄物，盡速恢復原狀，防止火警發生。

台南市環保局表示，今天凌晨1點安南區海西段發生火警，風向為西風，可能影響空氣品質範圍為安南區，接獲通報後立即派員到現場應變及空品監控，請周邊的市民朋友務必關閉門窗做好防範，如需外出，請戴口罩做好自我防護 。 環保局長許仁澤說，將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子之監測數據，請民眾不必恐慌。

安南區海西里長邱坤煌表示，火警發生於昨天下午6點多，起先是悶燒，到了今天凌晨火勢才大起來，但很快被控制住，不過，仍續在底層悶燒，散發出的味道讓人受不了，若不把這些廢棄木材以及建築廢棄物廢趕快清理掉，天氣這麼熱，難保會再發生火警。

南市環保局表示，此處廢棄物場址是去年4月查獲，依廢棄物清理罰96萬元，並移送法辦，目前由檢察官偵查中，也因如此基於保全證據，尚未清楚，火警發生後已請示檢察官，檢方已指示可清除，並已通知地主必須盡速清理，恢復原狀。

台南市安南區海環街遭非堆置廢棄物，引發火警，環保局要求地主及業者盡速清除。圖／海西里長邱坤煌提供
台南市安南區海環街遭非堆置廢棄物，引發火警，環保局要求地主及業者盡速清除。圖／海西里長邱坤煌提供

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