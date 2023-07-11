嘉市都市更新專案辦公室揭牌 黃敏惠宣布加速推動都更
嘉義市政府積極推動都市更新，向營建署爭取成立都市更新專案辦公室，市長黃敏惠以都更推動小組召集人身分，下午主持都市更新專案辦公室落成揭牌。
未來都更專案辦公室將擇6處基地，辦理公辦都更潛力點可行性初評，並從6處擇2處先期規畫招商，將在未來3年加速提升政府主導都市更新量能，制訂因地制宜都市更新執行策略方法，推動公辦都市更新及建構在地化都市更新法令制度等。
專案辦公室邀請推動小組委員：營建署代表黃哲賢簡任技正、都市更新領域專家學者陳彥仲、孫明為、蔡岡廷、蕭麗敏等委員，以及市府團隊見證歷史一刻。
推動都更專案辦公室計畫經費1500萬元，市府爭取中央最高補助550萬元，追加配合款到950萬元，辦公室揭牌後召開第一場都更推動小組會議，對民族國小西側土地第二期都市更新招商計畫討論。
黃敏惠說，嘉市建城超過300年，保留許多歷史建築物與紋理，隨著城市進步發展，市中心及鐵路沿線街道狹窄、建物老舊等防救災、都市景觀、都市機能不佳等問題。為活化國公有土地、發揚木都文化及因應鐵路高架化計都市縫合、都市再發展，成立都市更新專案辦公室，推動「全齡共享、世代宜居」願景。
市府為推動都市更新，開誠佈公與民意接軌溝通，透過完善都市更新法令、專業評估決策，啟動更多發展潛力。都市發展處長許懷群說，自主更新首例金財神大樓，改善公共安全及市容景觀，吸引連鎖健身中心及大型量販店進駐；公辦都更成功招商首例為民族國小西側土地第一期都更案，招商引資23億多，在「樂活嘉園」定位，提供托育中心，結合民族國小打造通學步道。
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