台南本土登革熱最小確診才1歲 黃偉哲：家人缺警覺性

台南市本土登革熱累積病例數昨已達267例，疫情仍在升溫中，市長黃偉哲表示，疫情今年相對嚴峻，但市府會負起責任做好，但拜託市民朋友不斷地孳清再孳清，把積水容器倒光，但這幾天下雨又會孳生蚊子，沒有蚊子就沒有登革熱，說起來簡單但做起來有難度，大家還是要有警覺性。

黃偉哲指出，今年病症輕但不能輕忽，這次有1歲幼童染疫，因祖父母已經感染沒有警覺性，又和幼童在一起，蚊子叮咬到幼童，造成幼童感染痛苦，大人於心何忍，呼籲有不舒服就不要再和家人相處，不小心傳染給家人或幼兒是得不償失。

至於是否會加嚴防治作為，黃偉哲說，化學防治也要有限度， 一直狂噴再噴會有抗藥性，到時候會無藥可噴，要有時間的間隔，同一地點也不能重複噴藥太多次，萬一產生抗藥性的蚊子，就會束手無策，市府很謹慎與國衛院合作，專家會提出噴藥時機點，但最重要是將孳生源清除掉，蚊子沒有地方產卵就不會有新的蚊子，再叮咬到有病毒的人再散播出去。

黃偉哲說，台南市第一例是從泰國入境的加拿大人來台南，被本地蚊子叮咬又叮到別人傳染，將基因序列對起來相符合，證實是境外移入第一例也是傳播給本土的第一例，境外和本土只是一線之隔；但今年因民眾警覺性高，國軍介入特別早，也準備了100支噴槍，今年也有快篩陽性就認定確診，對防治效率會比較提高。