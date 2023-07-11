雲林登革熱疫情未歇 斗六、台西都出現病例

雲林縣登革熱疫情尚未止歇，今天再增3例確定病例，皆由醫院通報確診，包括古坑鄉荷苞村1例、斗六市公正里1例、台西鄉海口村1例，累計已有22例，經疫調後，確診病例都有荷苞村桐花公園活動史，公園將關閉一個月，呼籲有去過該地區的民眾若出現相關症狀，應盡速就醫。

雲林縣衛生局表示，今天新增3例確定病例，古坑鄉荷苞村1例、斗六市公正里1例、台西鄉海口村1例，目前經疾管署檢驗確診已累計22例，分別居住在古坑鄉（東和村4例，高林村1例、荷苞村11例、古坑村1例、水碓村1例）、斗六市（鎮南里1例、仁愛里1例及公正里1例）及台西鄉（海口村1例）。

衛生局長曾春美表示，衛生局所防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，經疫情調查後，確診個案均與高風險區有居住或活動的關聯性，因個案皆有荷苞村或荷苞山桐花公園活動史，故古坑鄉公所宣布桐花公園封園一個月，並請轄區派出所加強巡邏。

曾春美提醒，統計7月1日至10日快篩站共篩檢403位民眾（含68名移工），其中10位NS1快篩陽性，已協助轉介至醫院就醫和治療。有高風險區域相關活動史的民眾，若有出現發燒、肌肉酸痛、腹瀉、嘔吐等疑似登革熱症狀，應盡速就醫並務必告知醫師相關活動史，也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案可配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並立即通報，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。