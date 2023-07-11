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24小時健身房AnytimeFitness插旗嘉義市 黃敏惠出席剪綵

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
Anytime Fitness是全球24小時健身領導品牌，全台首間旗艦店-AnytimeFitness插旗嘉義市，中山店中午開幕，市長黃敏惠（右四）出席剪綵。圖／嘉市府提供
Anytime Fitness是全球24小時健身領導品牌，全台首間旗艦店-AnytimeFitness插旗嘉義市，中山店中午開幕，市長黃敏惠（右四）出席剪綵。圖／嘉市府提供

Anytime Fitness全球超過5500間店，是全球24小時健身領導品牌，最近獲得新加坡舉辦FIT高峰會所頒發的「全球卓越獎」，看準嘉義市作為雲嘉南的生活消費中心商機，全台首間旗艦店-AnytimeFitness插旗嘉義市，中山店中午開幕，近年來嘉市健身房陸續營業，健身市場多元競爭激烈。

市長黃敏惠出席剪綵，期待Anytime Fitness帶給熱愛運動幸福城市全新的健身體驗。Anytime Fitness台灣總經理李子龍宣布，為支持學生體適能與健康，即日起到8月31日前，嘉市學生，憑學生證向分店預約，可獲得7日體驗、Inbody身體組成、體驗期間加入再享0入會費。

黃敏惠說，Anytime Fitness是全球知名健身品牌之一，是嘉市首家24小時營業健身房，更是全台首間直營旗艦店，很高興看好熱愛運動的嘉義市前景，提供市民更多運動的選擇。嘉義市是熱愛運動城市，規律運動人口名列全台前茅，市府積極推廣與市民健康相關的運動活動，辦全國性的大型路跑賽事等，AnytimeFitness進駐為運動愛好者提供不同體驗。

李子龍說，嘉義市開首間旗艦店，期待為鄉親提供便利與親切的24小時服務，每個人都追求工作與生活平衡，健身提升身體心理健康，有助於改善生活品質，增加生活樂趣和幸福感。

Anytime Fitness是全球24小時健身領導品牌，全台首間旗艦店-AnytimeFitness插旗嘉義市，中山店中午開幕，市長黃敏惠（左五）出席剪綵。圖／嘉市府提供
Anytime Fitness是全球24小時健身領導品牌，全台首間旗艦店-AnytimeFitness插旗嘉義市，中山店中午開幕，市長黃敏惠（左五）出席剪綵。圖／嘉市府提供
Anytime Fitness是全球24小時健身領導品牌，全台首間旗艦店-AnytimeFitness插旗嘉義市，中山店中午開幕。圖／嘉市府提供
Anytime Fitness是全球24小時健身領導品牌，全台首間旗艦店-AnytimeFitness插旗嘉義市，中山店中午開幕。圖／嘉市府提供

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