24小時健身房AnytimeFitness插旗嘉義市 黃敏惠出席剪綵

Anytime Fitness全球超過5500間店，是全球24小時健身領導品牌，最近獲得新加坡舉辦FIT高峰會所頒發的「全球卓越獎」，看準嘉義市作為雲嘉南的生活消費中心商機，全台首間旗艦店-AnytimeFitness插旗嘉義市，中山店中午開幕，近年來嘉市健身房陸續營業，健身市場多元競爭激烈。

市長黃敏惠出席剪綵，期待Anytime Fitness帶給熱愛運動幸福城市全新的健身體驗。Anytime Fitness台灣總經理李子龍宣布，為支持學生體適能與健康，即日起到8月31日前，嘉市學生，憑學生證向分店預約，可獲得7日體驗、Inbody身體組成、體驗期間加入再享0入會費。

黃敏惠說，Anytime Fitness是全球知名健身品牌之一，是嘉市首家24小時營業健身房，更是全台首間直營旗艦店，很高興看好熱愛運動的嘉義市前景，提供市民更多運動的選擇。嘉義市是熱愛運動城市，規律運動人口名列全台前茅，市府積極推廣與市民健康相關的運動活動，辦全國性的大型路跑賽事等，AnytimeFitness進駐為運動愛好者提供不同體驗。