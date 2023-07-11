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百合分會創會長蔡佳靜媒合資源 3天募50萬捐消防無人機

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台灣國際職業婦女協會嘉義區百合分會齊力募捐，捐贈2台AI智慧無人機給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影
台灣國際職業婦女協會嘉義區百合分會齊力募捐，捐贈2台AI智慧無人機給嘉義縣消防局。記者黃于凡／攝影

嘉義縣市善心人士集資，捐贈無人機、骨針、搬運平台車等設備，嘉義縣消防局今舉辦捐贈典禮，開場演練搜救、器材搬運、操作空拍機滯空攝影等，並與慈濟、嘉基、嘉榮醫院簽署災難事故醫療MOU，縣長翁章梁出席見證，頒發感謝狀給捐贈人及單位。

因應日趨複雜的災害類型，台灣國際職業婦女協會嘉義區百合分會創會長蔡佳靜向消防局詢問，獲悉需要無人機支援救災，蔡佳靜立即媒合各界資源，在第一副會長劉惠萍號召下，3天內募款50萬元，捐贈2台AI智慧無人機，將用在火警、搜溺、山域走失協尋等救災現場。

此外，嘉義縣消防局高級救護技術員今年通過骨針訓練，可使用骨針提升OHCA(到院前心肺功能停止)傷病患到院後心跳回復率，救護義消大隊東石分隊長吳勝良邀集分隊顧問及善心人士，黃昱凱、黃柏荏、蔡旻龍、張惠琪、戴秀玲與李秀麗共捐贈5組自動骨針組，救護義消大隊民雄分隊長何美雪聞訊也捐贈1組骨針，合計捐贈6組。

嘉義市建東精工股份有限公司致力研發智慧移動平台車，今也捐贈2輛高效搬運平台車，每台市價20萬元，兼具無段變速、大輪徑與特殊胎紋，適合多種場地及平面式大貨台設計，可載運多樣救災裝備及穿越崎嶇地形，將來可作為協助消防人員救災的好幫手。

正晴百貨股份有限公司捐贈4部鋰電池電風扇，每台市價5萬元，希望災害事故發生時，可以在第一時間增加搜救人員效率，常透過現場專業的介紹和演練，不遺餘力的投身消防救災領域，期盼持續引進更安全、更有效率的工具，加深與消防單位的合作。

縣長翁章梁說，消防局有很大力量，社會人士多認同救人救災理念，願意齊力捐贈器材，感謝善心人士、企業團體支持消防局，這些器材都是用於救人，讓消防人員更有效率完成救災任務，提升對民眾生命安全，期盼拋磚引玉吸引更多人善舉。

嘉義縣市善心人士及企業捐贈無人機、骨針、搬運平台車，嘉義縣消防局今天舉辦聯合捐贈儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣市善心人士及企業捐贈無人機、骨針、搬運平台車，嘉義縣消防局今天舉辦聯合捐贈儀式。記者黃于凡／攝影
台灣國際職業婦女協會嘉義區百合分會創會長蔡佳靜（左二）媒合資源，在第一副會長劉惠萍（左一）號召下募款50萬元，捐贈2台AI智慧無人機。記者黃于凡／攝影
台灣國際職業婦女協會嘉義區百合分會創會長蔡佳靜（左二）媒合資源，在第一副會長劉惠萍（左一）號召下募款50萬元，捐贈2台AI智慧無人機。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局長呂清海（右二）今天和慈濟、嘉基、嘉榮等3所醫院簽署災難事故醫療MOU。記者黃于凡／攝影
嘉義縣消防局長呂清海（右二）今天和慈濟、嘉基、嘉榮等3所醫院簽署災難事故醫療MOU。記者黃于凡／攝影

嘉義 無人機 翁章梁

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