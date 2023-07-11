嘉縣600名8旬長者齊力 完成4公尺紙漿畫作「海底世界」
嘉義縣長青活力站成果展睽違3年復辦，天主教中華聖母基金會號召近600名平均年齡8旬長者，耗時2個月完成4公尺大型紙漿畫作，今起舉辦成果展，邀高明幼兒園小朋友熱舞揭開序幕，社會局長張翠瑤、朴子市長吳品叡一起將長者做的紙漿模型魚放到海洋背板上。
天主教中華聖母基金會社工說，號召600名長者齊力完成大型作品，打造立體紙漿畫作「海底世界」，從發想、討論、分工、製作，工序步驟繁瑣，歷時超過2個月，完成寬度超過400公分的立體紙漿畫作，也創造活靈活現的海底魚蝦及貝類。
「遮隻海龜系阮做入」「阮第一次看到完整的模樣，真正有夠水」長者們開心分享，紙漿畫作有別於水彩、彩色筆等常見創作方式，手沒力、會抖都能創作，只要將紙張撕破碎、染色，就能完成一幅美麗畫作，第一次看到畫作拼組的完整樣貌，充滿喜悅和驕傲。
94歲阿嬤黃呂樹枝說，「這是阮做的箱仔，花草都係阮親手畫欸！」她參加活力站至今已滿20年，可說是元老級的風雲人物，「來遮和大家作伙上課、聊天最歡喜的代誌！」平時獨居在家日子很無聊，參加活力站找回生活重心，結交許多好友，常電話和家人分享趣事。
天主教中華聖母基金會執行長黎世宏說，基金會承接縣府長青活力站服務20年，帶領長者走進社區，增添生活趣味常保快樂，逾半數長者參加滿20年，展現活到老學到老精神，「老當藝壯，活力抵嘉」長青活力站成果展今起至7月27日免費展出，歡迎到朴子高明寺觀展。
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