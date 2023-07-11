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台南登革熱清消無法根除病源？衛生局：得注意關鍵期

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
昨市府與國軍出動超過200名人力，對550戶範圍室內外清消。不過因今凌晨一場大雨，讓當地民眾覺得可惜，好似大家的努力都遭雨水沖刷。記者李文德／攝影
昨市府與國軍出動超過200名人力，對550戶範圍室內外清消。不過因今凌晨一場大雨，讓當地民眾覺得可惜，好似大家的努力都遭雨水沖刷。記者李文德／攝影

台南仁德成功里昨市府與國軍出動超過200名人力，對550戶範圍室內外清消。不過今晨大雨，讓當地民眾覺得可惜，好似大家的努力都遭雨水沖刷。明成功里又要戶內外噴藥，就有居民擔心這一禮拜天氣不穩，噴藥的成效是不是會無法彰顯。而大規模清消後卻還有出現確診案例，有居民提出疑問，是否未完全根除源頭？衛生局表示若要降低病媒蚊傳播，確診者得把握關鍵期，避免再發病前一天、後五天出門。

當地居民說，昨天是看過清消出動最多人的一次，但很可惜今晨的大雨，沖刷了所有防治人員的努力。而這一禮拜天氣不穩，更擔心明天又要對其他區域戶內外清消，是不是會影響噴藥的成效？

市府環保局表示，由於每次戶外清消都會使用「水霧」及「煙霧」，每次噴藥都講求立即性就能撲滅成蚊及孑孓。

不過由於成功里疫區已經戶內外化學防治無數次，卻還出現確診病例，讓民眾產生是否無法根除源頭的疑問？

衛生局指出，每次大規模清消後，都會將執行前後一禮拜內出現的確診個案，視為清消前的病例。如大噴後一禮拜還見確診者，才會判斷該範圍是否還有病媒蚊。

衛生局強調，登革熱發病的前一天及後五天，是登革熱病毒血症期。如果有未帶病毒的成蚊叮咬確診者，病毒會在蚊體內經過8到12天的增殖後，便具有傳染力，蚊子就會成為傳染媒介。所以在關鍵期內，確診者需避免出門或者身著長袖衣物阻絕蚊子叮咬。

台南仁德區近日大規模清消後，卻還有出現確診病例，有居民提出疑問，是否未完全根除源頭？衛生局表示若要降低病媒蚊傳播，確診者得把握關鍵期，避免再發病前一天、後五天出門。記者李文德／攝影
台南仁德區近日大規模清消後，卻還有出現確診病例，有居民提出疑問，是否未完全根除源頭？衛生局表示若要降低病媒蚊傳播，確診者得把握關鍵期，避免再發病前一天、後五天出門。記者李文德／攝影

衛生局 登革熱 台南

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