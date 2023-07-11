東山不只有鴨頭！熱心返鄉青年攜手店家拍影音行銷美食

「東山不是只有鴨頭！」屬南市偏鄉的東山區小吃琳瑯滿目，許多隱藏版美食店家少行銷，兩名開業青年結合店家拍攝影片行銷，今天對外發表，希望引領饕客來東山大啖美食。

店家們今上午於新營民治市政中心行政大樓舉行映象東山聯合美食記者會，透過鏡頭一窺東山美食，現場還有店家的香腸、大腸、排骨麵、麵線糊、龍眼蜜，市議員李宗翰笑說，好邪惡的誘人美食，來趟東山逛逛光看就飽了。

返鄉青年張威展說，去年他與同是台南人的盧彥守，以及翁兆緯等幾位朋友發起這個影像計畫，與東山美食店家合作，希望透過影片傳達東山的特色，由店家講述屬於自己的歷史與故事，讓大家了解更多東山隱藏版美食。

台南市長黃偉哲、立委賴惠員、市府觀旅局代理局長林國華、東山區長呂煌男、東山農會總幹事余淑琴、市議員李宗翰、蔡育輝、王宣貿等人到場推薦，號召各地遊客來東山旅遊。

黃偉哲說，看到兩位北返青年運用個人所學，自掏腰包拍攝影片，為在地美食爭取曝光機會，讓東山被更多人看見，真的讓人感動。他承諾未來會協助返鄉年輕人推動在地文化產業。

張威展也特別感謝李宗翰大力支持，從初期規劃、設計到記者會都大力促成，希望透過影片，讓大家了解更多東山的隱藏版美食，讓東山被大家看見

映象東山影片網址https://youtu.be/rIUMW-orvqc